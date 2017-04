Y Carmen se reencarnó en Yolanda

Es una mujer temperamental, con «garra andaluza», que ejerce su libertad sin importarle demasiado el qué dirán (ahí está, por ejemplo, su posado para ‘Interviú’ hace cinco años). Como la ‘Carmen’ que concibió Bizet. Quizás por eso este personaje le ha perseguido durante toda su trayectoria, «o quizás soy yo quien la persigue a ella, quién sabe». La malagueña Yolanda Gaviño se transforma una vez más mañana viernes en la bella gitana sevillana en el escenario del Teatro Cervantes. Y ya son incontables las veces que ha interpretado este papel. «No sé si es que me he reencarnado en ella», reflexiona con una sonrisa.

Residente en Madrid desde que tenía 14 años, la cita supone un emotivo regreso a las primeras tablas que pisó en su vida. Tenía solo dos años y bailó apenas dos minutos mientras el maestro Artola tocaba el piano en un ballet en el que actuaba su hermana. Nunca más ha vuelto a pisar el Cervantes. Siendo una adolescente, su familia dejó su casa en la Alameda de Colón para acompañar a la niña, que ya prometía, en su aventura en la capital. Entró en la escuela madrileña del Ballet Nacional de España, dirigido entonces por Antonio Gades. Cuando dos años después el bailarín dejó la compañía, ella le siguió convirtiéndose en la primera figura de su nuevo ballet.

En detalle El espectáculo. ‘Carmen’, del Ballet Español Yolanda Gaviño. Basada en la ópera de Georges Bizet. Coreografía y dirección. Yolanda Gaviño. Fecha. Viernes, 28 de abril. 20.00 horas. Teatro Cervantes. Entradas. Entre 10 y 27 euros.

Con él hizo su primera ‘Carmen’ y a su lado recorrió el mundo con la danza. Tiene grabado a fuego el mes que pasó en Cuba, cuando Antonio Gades y Pepa Flores se casaron y ella bailó para Fidel Castro, el padrino del enlace. También con Gades visitó la casa en la que vivió Picasso invitados por su última mujer cuando iban a estrenar ‘Carmen’ en París. «Entramos en la habitación donde él pintaba, estaba intacta, tal y como él la dejó. Es de las vivencias más importantes de mi vida», cuenta. Y de la mano de Gades aparecería en las películas de Carlos Saura ‘Carmen’ (por supuesto), con Pepa Flores, y ‘El amor brujo’, con Cristina Hoyos.

Salto a la televisión

A principio de los 90, la llamada de José Luis Moreno le hizo cambiar la escena por la televisión, y pasó entonces a coreografiar las actuaciones de grandes figuras que pasaban por sus galas. La lista es interminable: Rocío Jurado, Concha Márquez Piquer, Manolo Escobar, Isabel Pantoja, Lola Flores, Ricky Martin, Celia Cruz, Alejandro Sanz... «Pero lo que me tira es la escena, así que en el 99 dejé la televisión y volví a reponer lo que dejé pendiente con mi Ballet Español», rememora.

Y hasta hoy. El viernes lleva al Cervantes su última ‘Carmen’, una versión donde funde danza española, flamenco, ópera e interpretación. El elenco de baile se reduce a cinco personas, los cinco grandes protagonistas de la ópera de Bizet. Es su ‘Carmen’ más moderna, en el vestuario y en la actitud.

No revela su edad. «Soy coqueta desde que nací. Echa cuentas», dice. Solo deja caer que ya tiene más de 40. Y aunque el cuerpo duela más que antes, el escenario es su hábitat natural. Pero tras tantas ‘Carmen’ que han pasado por su vida, tiene algo claro: cuando ella se baje de las tablas, no dirigirá esta obra. «Hay bailarinas formidables, pero veo complicado encontrar una ‘Carmen’ que me cuadre». Para eso está ella mientras pueda.