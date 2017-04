Banderas: «A pesar de todo lo que ha caído, España es sinónimo de oportunidad y futuro»

Antonio Banderas está de vuelta. O no se ha ido nunca porque nunca ha dejado de ser el malagueño José Antonio Domínguez. Sus dos yo, el popular actor y el hombre anónimo se han dado cita esta mañana en el acto de entrega del premio Camino Real. Un reconocimiento que el artista ha agradecido con un discurso “bipolar y esquizofrénico” en el que sus dos personalidades han tomado la palabra y se han encontrado para hacer un a defensa de nuestro país. “A pesar de todo lo que ha caído, Banderas sigue diciendo que España es sinónimo de oportunidad y de futuro”, ha asegurado el artista, después de recibir de manos del rey Felipe VI el galardón concedido por el Instituto Franklyn de la Universidad de Alcalá de Henares.

El actor y director malagueño reconoció que el premio iba “más a manos de Banderas que de José Antonio”, pero aseguró que lo compartirá con su otro yo menos conocido porque “hizo algo muy importante, no olvidó de donde vino y no olvidó su tierra ni su aire ni su cielo ni su mar. Y en ese no olvidar reside parte de su esfuerzo por ser alguien coherente”.

Antonio Banderas reconoció estar también agradecido a Estados Unidos, en el que aprendió a darse “permiso para soñar” y a “sacudirse los complejos”. Y añadió que, desde la mirada “panorámica” que da la distancia, comprobó que los límites de nuestro país “no acababan en los confines de sus fronteras físicas, sino en la demarcación establecida por sus pintores, sus músicos, sus escritores, sus pensadores, sus intelectuales, sus científicos e investigadores, y por un explosivo pueblo de espíritus libres e indomables”. “Esto es realmente lo que hace a España un país grande”, remachó el artista malagueño, que une su nombre al del tenor Placido Domingo, el cardiólogo Valentín Fuster y el jugador de baloncesto Pau Gasol, que recibieron el Premio Camino Real en ediciones anteriores.

Rey Felipe

El Rey Felipe VI, que era el encargado de entregarle el premio describía al malagueñocomo "claro ejemplo de talento, ingenio y versalitidad". "No sólo es un actor de reconocidísimo prestigio, sino que además ha desarrollado una infinidad de actividades dentro y fuera de su profesión. Ha producido creaciones artísticas a ambos lados del Atlántico, ha dirigido películas tanto en España como en Estados Unidos y ha sido cantante de éxito en Broadway", ha destacado el Rey.

Asimismo, ha puesto de relieve la forma "sencilla y cercana" en la que ha hecho las cosas, "y sin olvidar nunca sus orígenes malagueños, andaluces y españoles". "Antonio Banderas es, como ya ha sido puesto de manifiesto en muchas otras ocasiones, un español universal", ha destacado.

Felipe VI ha señalado que los méritos de Banderas para recibir este premio "son muchos y muy evidentes", por lo que cree que al jurado "no le debió costar mucho trabajo" reconocerlos.

"Ya formas parte de la larga historia de unión entre España y Norteamérica, y eres, además, un referente y un modelo de superación personal y profesional. Por tu trabajo y tu tenacidad has conseguido que los españoles se sientan orgullosos de tu buen hacer y que seas querido y admirado por todos", ha añadido.