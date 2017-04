Del tiempo de Planck al tiempo de Garcilaso

Max Planck (23-4-1858 / 4-10-1947)

El 23 de abril de 1858 nacía, en la alemana Kiel, Max Karl Ernest Ludwig Planck, quien sesenta años más tarde recibiría el Premio Nobel de física por enunciar las bases de la mecánica cuántica destinada a brindar una descripción fundamental de la naturaleza a escalas infinitesimales. Mientras Planck andaba investigando radiaciones electromagnéticas, poderes emisivos espectrales y misteriosas entropías, otro científico alemán, Albert Einstein, buceaba alegremente por la Teoría de la Relatividad mientras la mayoría de la comunidad científica se burlaba de su estilo de natación, si bien Planck no tardó en contribuir a la ampliación de la einsteiniana teoría a la vez que intentaba –sin éxito alguno, como bien es sabido– convencer a herr Hitler de que permitiera que los científicos judíos siguieran trabajando, sugerencia que enfureció sobremanera al pequeño fúhrer que se cogió un rebote de tres pares de fotones y se fue a gasear a otra parte, hecho que aprovechó Einstein para, aplicando su teoría sobre los efectos fotoeléctricos, exiliarse a la velocidad de la luz, aunque Planck, que al parecer era ario de comprobada pureza, y a quien apenas le quedaban, cuántica y relativamente un par de telediarios en el planeta, se quedó para morir en Gottinga dos años después de que finalizara la guerra. A Planck le adjudicaron a posteriori un cráter en la Luna; un satélite de dos toneladas que fue lanzado como parte del programa científico Horizon; una Longitud de Planck, que es la escala por debajo de la cual se espera que el espacio deje de tener una geometría clásica; un Tiempo –de Planck–, que representa el intervalo temporal más pequeño susceptible de ser medido; y hasta una Época de Planck, que sería el universo inmediatamente anterior a las partículas elementales. Elemental, querido Planckson.

Garcilaso de la Vega (17-3-1498 / 23-4-1536)

Trescientos veintidós años antes del nacimiento kielino de Planck, moría en Niza, por aquellas fechas perteneciente al Ducado de Saboya, Garcilaso de la Vega, poeta y militar español del Siglo de Oro que en 1520 entró al servicio de Carlos I en calidad de guardia real, inicio éste de dos carreras que simultaneó a la velocidad de la mismísima constante de Planck: el lunes participo en la campaña de Fuenterrabía y compongo un soneto y tres epístolas; el martes lucho en la Guerra de las Comunidades de Castilla, me hieren, y escribo una oda en liras y cuatro elegías; el miércoles me embarco en una expedición de socorro para evitar que Rodas caiga en poder de los turcos, me vuelven a herir y desgrano cinco odas latinas y dos églogas; el jueves, ya armado caballero de la Orden de Santiago, me enfrento a los franceses en el cerco de Fuenterrabía y doy a luz un par de coplas castellanas; el viernes engendro un bastardo, me caso, engendro un heredero y me voy a la frontera a espiar un poco y a parir tres sonetos de métrica revolucionaria; el sábado combato cerca de los muros de Túnez, me hieren de dos lanzadas en la boca y escupo una epístola sanguinolenta aunque liricamente española; el domingo me toca la guerra italiana y asalto, temeridad y escala mediante, una fortaleza provenzal de la que me baja abruptamente el pedrusco lanzado por algún fortaleciente hideputa y, ya descalabrado y moribundo, expiro en el foso un endecasílabo y un suspiro de ritmo tritónico. «Bien se pueden castigar/ a cuenta de anabaptistas/ pues por ley particular se tornan a baptizar/ y se llaman petrarquistas./ Han renegado la fe de las trovas castellanas/ y tras las italianas/ se pierden, diciendo que/ son más ricas y lozanas».