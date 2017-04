PRINCE: UNA HERENCIA INAGOTABLE

Justo ayer se cumplía un año de la muerte de Prince. Su desaparición el 21 de abril del año pasado fue una de esas despedidas que hicieron de 2016 un año fatídico para la música. El cantante y productor de Minnesota murió con 57 años, según se dice rodeado de frascos de opiáceos a los que era adicto y después de pasarse 154 horas sin dormir. Murió por culpa del uso y del abuso de sustancias que se venden con bata blanca, como le pasó a Michael Jackson, uno de sus grandes rivales y con quien comparte año de nacimiento (igual que Madonna, por cierto). En Estados Unidos las drogas más fuertes y las más mortíferas se despachan farmacias y con el tiempo se van destapando secretos que habitan en las profundidades de todo el país. Ahora se busca a los médicos que le prescribieron las recetas. Mientras la investigación sigue su curso, el mundo recibe noticias escandalosas sobre su vida. Así, ayer, para ‘celebrar’ el aniversario de su muerte, salió al mercado una especie de disco póstumo formado por seis canciones inéditas que Prince grabó hace diez o doce años con su ingeniero, que es quien saca este disco, llamado ‘Deliverance’. Los herederos legales de Prince, que en la práctica son sus seis hermanos, ya le han demandado y le acusan de haberse negado a devolver las grabaciones y de hacer ahora negocio con la muerte del artista. Él se escuda en que ese habría sido el deseo de Prince, amparándose en el misterio.

Para fijarse en la magnitud de los problemas de derechos y de herencia que se producen después del fallecimiento de una estrella no es necesario salir del ejemplo del autor de ‘Purple rain’. Conviene recordar que, pocos días después de su muerte, llegaron a los juzgados 29 supuestos sucesores del músico entre primos, medio hermanas, hijos ilegítimos y hasta una mujer que aseguraba haberse casado con él en Las Vegas. El juez desestimó todas las demandas por falta de pruebas excepto dos, pendientes de las pruebas de ADN.

Hay problemas financieros que dan envidia. Decían que Prince tenía deudas pero su patrimonio está valorado en más de 300 millones de dólares, una cifra que podría superar los 500 si se explotara comercialmente el material que Prince dejó inédito. El luto puede resultar rentable. Para los vivos, indudablemente. De hecho, la muerte es la mejor relaciones públicas. Lo es incluso en un artista que llevó horrorosamente mal la gestión de su carrera y, en especial, de su fama. Unas disputas con el mundo que le llevaron a convertir su nombre en un símbolo y obligó a los locutores de todo el mundo a llamarle ‘el artista anteriormente conocido como Prince’. Pero es que además se da el caso de que el artista, que no salía muy a menudo de su mansión donde tenía un portentoso estudio de grabación, dejó grabadas canciones suficientes para sacar bastantes discos, y eso es un dulce para cualquiera que se lo proponga. Por cierto, que nadie piense que entre sus herederos hay buen rollo, porque es al contrario. Sólo van en piña para denunciar a los demás, pero entre ellos se siguen produciendo disputas y han montado grandes pollos en los juzgados; la familia extensa, la falta de descendencia directa y la ausencia de testamento es un cóctel de magnitudes sísmicas en estos astros del universo.

Pese a estos espectáculos tan habituales entre los herederos, hay una cosa por la que todo el mundo puede estar agradecido. El legado de Prince, como el de los músicos únicos y revolucionarios, no está solo en la riqueza que generó. Tampoco está únicamente en las canciones que él escribió o produjo. La herencia de Prince está en la música que él hizo posible. Algunas veces de forma directa, pero otras no tanto. Seguramente la carrera de Sinead O’Connor no habría sido la misma si Prince no le hubiera escrito ‘Nothing compares 2 U’, igual que la de The Bangles. La versión que hizo Tom Jones de ‘Kiss’ revitalizó su carrera. Tuvo también grandes discípulos como Alicia Keys y por supuesto Justin Timberlake, que lo reconoce como influencia fundamental como probablemente buena parte del R&B que de una manera escandalosa Prince resquebrajó para siempre.