Eva Yerbabuena: «Odio la palabra flamenquito»

Todo en ella desprende flamenco. Su pelo negro, su pose, su vestido, su forma de hablar... Por eso para este espectáculo su cabeza aparece desnuda, no hay volantes ni bata de cola en los trajes y de fondo suena una música africana. Eva Yerbabuena (Fráncfort, 1970) se despoja en ‘Apariencias’ de «todo lo que aparentemente se considera flamenco» para demostrar que debajo de lo tópico está la esencia del arte jondo. La bailaora, Premio Nacional de Danza, acerca el 19 de mayo al Teatro Cervantes esta «reflexión personal sobre lo mucho que nos influye» el aspecto exterior, pero antes reflexiona en voz alta sobre el estado de este arte, en el que tampoco todo es lo que parece.

«Odio la palabra flamenquito. Los disminutivos no me gustan. A mí cuando me dicen Evita, digo ‘Evítame cuando puedas’. ¿Por qué? Es como quitarle categoría. Flamenquito no, es flamenco», sentencia la bailaora. A veces tras esa etiqueta se encierra algo que no es realmente arte jondo. «Porque sabemos que el flamenco vende y en eso se cometen muchos errores. Uno tiene que ser lo suficientemente honesto para decir: esto es música contemporánea con raíces flamencas», argumenta.

En detalle El espectáculo. ‘Apariencias (tradición y evolución)’, de la Compañía Eva Yerbabuena. Lugar. Teatro Cervantes. Fecha. Viernes 19 de mayo, 20.00 horas. Entradas. Entre 10 y 27 euros.

Reconoce, no obstante, que el flamenco «es muy contradictorio». «Hay quien se considera purista, quien defiende la pureza, cuando el flamenco en sí es lo más impuro del mundo, viene de una mezcolanza de culturas», defiende. Para Eva Yerbabuena la pureza es simplemente «saber transmitir y conmover» a través de tu medio. Y eso va más allá de lo que «aparentemente» se considera baile, cante y toque de raíz. «La gente te ve sin pelo y con un vestuario que no es el normal y tú ya no eres flamenca. Y no es así. Hay que mirar más adentro, cuáles son los movimientos que me provoca la música, qué es lo que estoy sintiendo. Yo no sé hacer otra cosa que no sea flamenco», mantiene.

Con la contundencia que da la experiencia, asegura que romper las normas no le «da miedo». «Desde muy niña me empecé a hacer preguntas sobre las normas, ¿y esto por qué? No me conformo nunca, ni quiero ponerme límites». ‘Apariencias’ es buena prueba de ello.

A estas alturas de su vida, con 46 años, y de su carrera, a punto de celebrar los 20 años de su propia compañía, Eva Yerbabuena siente que su baile concentra más la esencia. «Ya no quiero virtuosismo, ya no quiero técnica, ya no quiero nada. Solo quiero una losa chiquitita donde yo me pueda mover y ahí darlo todo», asegura. Admite que los 30 no son los 40 sobre un escenario, pero igual que se pierde velocidad y agilidad, también desaparecen «defectos». «Y aprendes. Hay cierto virtuosismo que es imposible tener por más joven que seas», afirma. El cuerpo, eso sí, duele y por eso prefiere no parar: «Cuando lo haces te salen dolores por todos lados».

La compañía acaba de regresar de Londres, se irá en breve a Asia y después recalará en EE UU. Asegura que, poco a poco, el porcentaje del trabajo dentro y fuera de las fronteras se equilibra; pero la mayoría de los ingresos siguen llegando del exterior: «Irte a hacer temporada a Madrid desde Sevilla te cuesta la vida. Tu partes de menos 10.000. Al extranjero vas con la ventaja de que un mes o dos meses antes se han agotado las entradas».

Recuerda, en cualquier caso, que no es su generación la que ha llevado el flamenco por el mundo. «A nosotros nos lo han puesto muy fácil los que se fueron antes y en momentos horribles», aclara. ¿Para qué ha servido el nombramiento del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? «Aún no lo sé, ha sido patrimonio toda la vida», responde tajante la bailaora.

A un año de cumplir las dos décadas de actividad de su propia compañía, Eva Yerbabuena recibe «aliviada y agradecida» la bajada del IVA cultural al 10%. «Porque tienes momentos en los que no puedes más y prefieres ponerte un puestecito de buñuelos y quitarte tantos calentamientos de cabeza. Pero siempre hay que levantarse», concluye. Dicho y hecho.