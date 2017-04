Series, series, series

Esta es la imagen que me encuentro en un autobús de línea: dos jóvenes con cascos miran las pantallas de sus respectivos teléfonos móviles. Están absortos. Sus caras parecen proyecciones que salen de la pantalla; o, más bien, que ese aparato se los va a tragar para meterlos dentro y hacerlos desaparecer. Como en una película de terror. Siento curiosidad. Me pongo detrás de ellos. Uno ve ‘The Walking Dead’, el otro ‘Iron Fist’. Son las ocho y media de la mañana. Los jóvenes aprovechan el trayecto a la universidad (tal vez al instituto) para saciar el ansia serial. Me pregunto, por sus ojos, cuántas horas llevan pegados a la pantalla, cuántas horas habrán dormido. Es frecuente encontrar a chicos y chicas mandando whastsapp, navegando por Internet, pero no es tan habitual encontrar jóvenes que apuren un trayecto no tan largo para seguir con el visionado de la serie en marcha. En el Ave, sí que es normal encontrar cada vez más personas que siguen las series en sus tabletas u ordenadores. Ahora lo difícil es ver a gente leer un libro. Disfrutar del placer de la lectura.

Vivencias, sueños, imágenes

La imagen de estos jóvenes provoca que piense en distintos mecanismos de hoy mismo. Mecanismos que cambian y nos transforman con bastante rapidez. No ya la mutación de nuestra forma de ver, percibir, absorber las ficciones, también las relaciones, la manera de estar en el mundo. De leernos y de leer lo inmediato. Porque todo resulta inmediato. A la vez, evanescente.

La burbuja serial hace inabarcable que se pueda estar al día de todo lo que llega. Al menos de ver todas las temporadas completas de todas las teleseries para poder analizar el conjunto. Algo que, al parecer, a estos jóvenes, le produce ansiedad. Algo que se intenta quitando horas al sueño. A este paso las horas de descanso serán suplantadas por ficciones seriales. Las vivencias y sueños de los seriéfilos se mezclarán (o ya se mezclan) con las aventuras inventadas de lo que ven en la pantalla de un ordenador o de una televisión o de un smartphone.

Los recuerdos propios de esos seriéfilos son los recuerdos mutados con las series vistas. Una suerte de memoria concéntrica. Una memoria distorsionada en la que se absorben elementos que se aplican a la vida. En ocasiones con criterio. Otras de un modo dudoso, porque los héroes seriales son ahora más difusos, menos unívocos, sus objetivos más ambiguos, la moral (o la falta de moral) bamboleante.

Otro aspecto evidente de la preponderancia adquirida por las series de televisión es que títulos de hace dos días parecen del pleistoceno, cuando no tienen más de diez, quince o veinte años. Todo parece quedarse atrás muy pronto. Incluso a veces obsoleto. La urgencia de los días y el modelo social (y serial). Y esto guarda, o parece hacerlo, una correspondencia con esa necesidad, urgencia, inmediatez de estar viendo constantemente las novedades. Una forma de conquistar los espacios cotidianos: el trayecto a la universidad o el instituto; la hora del recreo donde se habla de series; los comportamientos en lo real que provienen de las ficciones; la avidez por estar dentro de las series y por estar fuera de ellas comentado una irrealidad que se apodera de la existencia.

Más series

'Los Defensores'

Netflix. Ya ha anunciado la fecha de estreno de esta miniserie que unirá a los cuatro personajes que tienen serie por separado: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. El estreno será el 18 de agosto. Serán ocho episodios que, como en el universo cinemático Marvel, conectará a estos superhéroes. Este grupo no tiene nada que ver con Los Defensores del mundo de las viñetas. Además de este título aún quedan por llegar la serie ‘The Punisher’ y una tercera temporada de ‘Daredevil’, seguramente la más lograda de todas.

'The Mick'

Fox Life (Movistar +). Podrá verse esta sitcom a partir del 19 de abril. Tiene un planteamiento curioso: Mick (Kailin Oson), una estafadora como su hermana y su marido, se encuentra en la tesitura de hacerse cargo de sus tres sobrinos cuando sus padres se escapan del país acusados por estafa. La serie que se emite en Estados Unidos desde febrero ha tenido una buena acogida de público y crítica.

'Powerless'

Cosmopolitan. En el canal Cosmopolitan podrá disfrutarse de esta comedia de la NBC que gira alrededor del Universo DC. Una sitcom protagonizada por Vanessa Hudgens, que da vida Emily Locke, directora de Wayne Security, una empresa de Bruce Wayne (Batman) que se encarga de proteger a la gente normal de los desmanes de los superhéroes y villanos. El tono desenfado y optimista de la serie contrasta con el tono sombrío y transcendente de las adaptaciones cinematográficas de los superhéroes DC.