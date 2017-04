Con los ecos dominicales que este lunes aún perviven en algunas comunidades, TVE presenta hoy una renovada parrilla e imagen para su canal todonoticias. La cadena 24 horas es esa que ponemos de vez en cuando algunos, al parecer no muchos, para intentar informarnos; o para rellenar tiempos muertos; o para huir de las salidas de tono de Alba Carrillo. Esa que es más noticia por un despiste que por un &lsquoscoop&rsquo. Esa que no logró en 2016 ni el 1% de cuota de pantalla (solo un 0,9, ojo al dato). Esa que debiera ser espejo de una sociedad y que pese al poderío numérico de la redacción, al brío de algunas de sus caras y a unos pocos espacios destacables (como &lsquoLa hora cultural&rsquo de Antonio Gárate) no acaba de disipar el vaho, ni el saborcillo de parecer una reposición continua o de no poder esquivar la sombra de manipulación que su plantilla denuncia en masa.

Que al canal le hacía falta un lavado de cara era evidente. Que el lustre tiene que adentrarse hasta las vísceras, hasta la carne que sirven sus programas y tertulias, es urgente. A la espera de que el cambio legal anunciado obligue de nuevo a elegir a la dirección de RTVE por una mayoría reforzada -esto es, que no sea a gusto exclusivo del Gobierno de turno- la nueva singladura del canal estará comandada por Álvaro Zancajo. Un profesional ajeno hasta hace unos meses a la corporación pública, algo incomprensible pese a lo repetido del caso, y cuya labor anterior más destacada fue en el telediario nocturno de Antena 3, donde suscitó alguna polvareda tuitera por algún sesgo opinativo de más.

Zancajo presentará un noticiario diario a las 20 horas, imagino que para no cambiar en mitad del partido al equipo de &lsquoLa noche en 24h&rsquo. Dice que ha encontrado «mucha motivación oculta» entre los profesionales y que quiere hacerla despertar. Suponemos, ah, que se referirá a las ganas por hacer de su trabajo uno menos dependiente de las agendas del poder; uno con más directos y menos directrices. Desde hoy podremos ver si se hace posible la resurrección deseable y prometida del canal 24 horas.