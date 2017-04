ETA Y 'MASTERCHEF'

Vuelve 'MasterChef'. Nos enteramos porque lo anunciaron... en el Telediario. «Es el momento que muchos estaban esperando... el regreso de &lsquoMasterChef&rsquo». Lo contó en el informativo nocturno del domingo pasado Pedro Carreño, el editor de las noticias del fin de semana, el que decide qué se cuenta y cómo. El mismo que un día antes informó del desarme de ETA después del atentado de Estocolmo, el ataque químico en Siria y la crisis en Venezuela. La decisión generó un tremendo malestar en el Consejo de Informativos, que elevaron la enésima protesta contra sus jefes sabiendo que nadie les va a hacer caso. Es cierto que en el Telediario del sábado a mediodía se abordó el desarme como segundo tema en el avance inicial, por detrás de Estocolmo, pero incluso eso ya fue llamativo. Lo de relegar luego el desarrollo de la noticia a la cuarta posición resulta ya poco menos que inexplicable. En realidad, es muy fácil de explicar, pero la explicación es muy triste.

La noticia sobre ETA la dio el sábado Raquel Martínez. No sabemos cómo se distribuyen los temas, pero quizá Carreño se &lsquoreserva&rsquo las exclusivas buenas, las noticias gordas... como el regreso de &lsquoMasterChef&rsquo, que para eso es el jefe. Que conste que nos alegramos mucho por el regreso. El concurso culinario de La 1 es uno de los mejores programas de la cadena pública y un digno entretenimiento de &lsquoprime time&rsquo (aunque acaba tardísimo). Además, tiene una audiencia estupenda y merecida, así que no necesita mucha propaganda. Pero es que, aunque la necesitara, el Telediario no es el lugar.

Está bien que los informativos no sean ya esa cosa estática del busto parlante, un espacio en el que solo se contaban malas noticias. Pero de ahí a banalizarlos de esta forma... Beatriz Pérez-Aranda, presentadora de las noticias en el Canal 24 Horas de la pública, fue &lsquocazada&rsquo el otro día por una cámara haciendo aspavientos. Enseguida lo explicó a los espectadores y por eso no pasará la cosa de la anécdota, hasta divertida. Relegar a la cuarta posición la noticia del desarme de ETA o incluir en el Telediario el regreso de &lsquoMasterChef&rsquo son errores más llamativos que el de Pérez-Aranda. Pero por esos nadie va a pedir disculpas.