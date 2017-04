Primer golpe en Marbella

Solo decir su nombre en el condado londinense de Essex provocaba un silencio sepulcral. Y es que Pat Tate fue un fornido y temido gánster que redondeó su leyenda con un violento final. Su figura se convierte en la gran protagonista de la tercera entrega de ‘Rise of the Footsoldier’, una exitosa franquicia británica que ha viajado hasta Marbella para retratar los orígenes del personaje y su salto a la delincuencia a gran escala. Un camino que comenzó torcido ya que la primera escala del controvertido Tate fue la cárcel.

La película Título: ‘Rise of the Footsoldier: The Beginning’. Gran Bretaña. 2017. Director: Zackary Alder. Reparto: Craig Fairbrass, Terry Stone, Roland Manookian, Jamie Foreman y Josh Myers. Estreno: Otoño de 2017 (Gran Bretaña).

Puerto Banús ha sido uno de los escenarios principales en la Costa del Sol de esta producción que adapta una historia real, el ‘Triple Asesinato de Rettendon’, en el que tres gánsteres de Essex aparecieron ajusticiados de manera violenta. Uno de ellos era Pat Tate, que se convierte en el personaje principal de ‘Rise of the Footsoldier: The Beginning’ y se centra en los comienzos en el hampa de este violento y expeditivo delincuente que tenía debilidad por Marbella. De hecho, en una de las ocasiones en las que se escapó de la cárcel se retiró al litoral malagueño hasta que cometió la torpeza de visitar Gibraltar. Nada más poner el pie en la colonia británica sonaron las alarmas y fue extraditado con billete de vuelta a la trena.

El actor Craig Fairbrass, un habitual del cine de acción británico y reconocible voz del videojuego ‘Call of Duty’, vuelve a encarnar al personaje en esta tercera parte de la saga, que se rodó el pasado octubre y el reciente mes de marzo en localizaciones de Marbella y San Pedro de Alcántara, además de Londres. El argumento viaja así a finales de los años ochenta con la misión de Pat Tate en la costa malagueña, donde entra en contacto con los bajos fondos y el tráfico de drogas para adquirir un lote de pastillas de éxtasis e introducirlas en el Reino Unido. Pero la operación no sale como estaba planeada, por lo que el traficante es detenido y condenado a prisión. Un ‘retiro’ que marcó el destino del delincuente, que no tardó en hacer amistades entre rejas y convertirse en una de las piezas claves del negocio de estupefacientes en el condando de Essex.

Rodaje con drones

Creada por Julian Gilbey en 2007, la saga ‘Rise of the Footsoldier’ parte de la historia del grupo ultra de ‘hooligans’ Inter City Firm, tomando como referencia las memorias escritas por uno de sus miembros, Carlton Leach. Uno de los socios de este último fue el propio Pat Tate, cuya figura protagoniza esta tercera entrega que dirige Zackary Alder. Por su parte, Terry Stone, otro actor característico del cine británico, encarna a Tony Tucker, un mafioso que siempre protegió a Tate y que ligó su destino a este último ya que fue otro de los cuerpos que aparecieron asesinados en Rettendon.

Roland Manookian, Jamie Foreman y Josh Myers completan el reparto de esta producción que también se rodó en el Camino de Ronda y en la playa de San Pedro de Alcántara, con la participación de las cámaras de la empresa malagueña Objetivo 50 y los drones de Helifilm. Altos vuelos para filmar un golpe con el que nació una violenta leyenda. El próximo otoño llega a las pantallas británicas.