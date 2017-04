La película &lsquoNegación&rsquo, basada en el juicio de Deborah Lipstadt contra el negacionista británico David Irving, lleva a la pantalla la crítica contra esta corriente de pensamiento que cuestiona la existencia de los campos de exterminio nazis y contra uno de sus dirigentes más exaltados. Cuando en su libro &lsquoLa negación del Holocausto&rsquo la escritora judía norteamericana Deborah Lipstadt acusó a Irving de haber falsificado o ignorado las fuentes históricas, este la denunció ante los tribunales ingleses por calumnias. En ese punto se centra la cinta, una narración en la que la actriz Rachel Weisz (Londres, 1970), hija de padres judíos emigrados de Polonia y supervivientes del Holocausto, se enfrenta a la difícil tarea de interpretar a la escritora neoyorquina.

-¿Cómo calificaría la personalidad de Deborah Lipstadt?

-A sus 70 años sigue siendo una mujer muy valiente, divertida y provocativa. Tiene una enorme capacidad de articulación y sabe utilizar las palabras. No tiene miedo a la hora de expresar sus pensamientos, dice siempre lo que piensa.

-¿Se parece a usted?

-No. Yo me eduqué en Inglaterra y tiendo a ser más reservada. He intentado mantener su temperamento, su acento, su actitud, le he dedicado una gran parte de mí, pero no nos parecemos. En Inglaterra los judíos británicos tendemos a mantenernos callados, algo que no ocurre en Queens, de donde es Deborah. Muchas veces, la personalidad tiende a formarse dependiendo de la cultura social en la que nos hemos educado.

-Cada vez cuesta más encontrarla protagonizando una película. ¿Ha tomado la decisión de trabajar menos?

-Sí. Como artista me gusta darme tiempo y espacio. He decidido pasar largas temporadas de descanso junto a mi familia y concentrarme en ellos sin vivir absorbida por el trabajo. Creo que ahora aprecio más que nunca mi experiencia como actriz y elijo solo el material que llama mi atención.

-¿Por qué &lsquoNegación&rsquo?

-Porque es una historia importante, especialmente en los tiempos en que vivimos. La protagonista nos dio una lección a todos, creo que es importante no dejarse intimidar socialmente por aquellos que buscan cambiar la historia en beneficio propio. Creo que el guionista, David Hare, se inspiró en Donald Trump a la hora de escribir esta película.

-¿Cómo se preparó para el personaje?

-No hay duda de que Deborah es una mujer muy llamativa y la importancia de sus actos merecía un esfuerzo extra por mi parte. De hecho, pasé un mes junto a ella para investigar y estudiar antes de rodar. De ella aprendí muchas cosas; me contó su infancia, su vida, su relación con sus padres, y mientras hablaba, yo asimilaba su personalidad, su espíritu y su actitud. Creo que la interpretación se podría definir como un cocktail entre Deborah y yo.

-¿Le afectó personalmente el papel?

-Claro, porque me absorbió por completo. Sin embargo, cuanto terminó la película, intenté seguir con mi vida olvidándome del trabajo y de la actuación. Rodar es muy cansado, son días muy largos que exigen mucha energía. Este filme me llevó a Auschwitz, y no hay palabras para explicar lo que sentí. Nunca había estado allí antes y me sobrepasó física y emocionalmente. He intentado no llevarme el personaje a mi casa, donde ya tengo mi dosis suficiente de drama, pero, sin duda, este papel me ha exigido una enorme dosis emocional.

-Usted tomó la decisión de no vivir en Los Ángeles. ¿Por qué?

-No me gusta vivir en Hollywood, no tengo nada que ver con esa ciudad. Encuentro demasiadas diferencias entre Los Ángeles e Inglaterra, un lugar que, de todas formas, me cuesta reconocer después del &lsquobrexit&rsquo. Llevo quince años viviendo en Nueva York, me mudé a Estados Unidos por razones personales, y elegí Manhattan porque me gusta el anonimato, pasear por sus calles y no hablar constantemente de cine.