CIUDAD DE LOS MIL MUSEOS Y UNA LIBRERÍA

Pocos eventos culturales pueden presumir de la longevidad de la Feria del Libro. Este año quiere pasar página a sus 47 años, pero no las tiene todas consigo. El formato papel vade retro, aunque hay más lectores si se suman los tradicionales con los de los eBooks. Lo que es evidente es que se venden menos libros de tomo y lomo. Y sus efectos están en la historia reciente. La legendaria Libritos optó por dar carpetazo a su pequehistoria, Rayuela chapó uno de sus puntos de venta y Luces lanzó un grito de ayuda a los lectores. La Feria del Libro había descubierto en el Palmeral la sorpresa de un espacio atractivo para capear estos últimos años de crisis. Parecía que este evento y el puerto se habían encontrado después de muchos años de buscarse. Pero 2.000 euros han provocado el divorcio.

Eso es lo que le pide la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) a los organizadores de la feria por daños en la edición anterior por el montaje de casetas. La aseguradora ha dicho que paga una parte -unos 300 euros-, mientras que el resto no le corresponde. Un quítame allá unas grietas en la solería del Palmeral que ha provocado que la Junta se niegue a ceder el espacio. Un último capítulo del libro de reclamaciones del AVRA con la feria, a la que ya quiso cobrar un alquiler por la ocupación de la zona sin darse cuenta de que el Palmeral llenaba de gente las casetas, pero también viceversa: los libros atraían inteligencia, libertad de pensamiento y público al paseo portuario.

El éxito de formatos como La Noche de los Libros ha demostrado que esto de la lectura no es algo antiguo. Más bien de siempre. Y lo seguirá siendo. La Feria del Libro debería tomar nota y renovar su propuesta más allá de las casetas. Aunque eso no quita para que alguien de la Consejería de Cultura dijera esta boca es mía e hiciera entender al AVRA que una reclamación de 2.000 euros no puede convertirse en coacción para negar el Palmeral. Por aquí ya hemos visto desaparecer el Instituto Municipal del Libro por un ajuste de cuentas político que no calculó la rentabilidad cultural. Algo inconcebible en la Ciudad del Paraíso de Aleixandre, que va camino de ser la de los mil museos y una librería.