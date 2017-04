El Consorcio de Periodistas de Investigación, premiado en los Pulitzer

La cobertura del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre los 'papeles de Panamá', las crónicas del diario 'The Washington Post' sobre la campaña presidencial de Donald Trump y las revelaciones del periódico 'The New York Times' sobre la red de influencia del mandatario ruso, Vladimir Putin, han sido reconocidas este lunes con los premios Pulitzer de 2017.

Los galardones más prestigiosos del periodismo en Estados Unidos estuvieron dirigidos este año a distinguir los trabajos que apuntaron a exponer los secretos de los poderosos en el mundo. El consorcio internacional de más de 300 periodistas de seis continentes que desveló los Papeles de Panamá ganó el premio al mejor reportaje explicativo, al dejar en evidencia el entramado de firmas 'off shore' que operan en paraísos fiscales usados por los multimillonarios para evadir impuestos.

Los 'Papeles de Panamá', millones de documentos sustraídos de la firma Mossack Fonseca y filtrados a la prensa en abril de 2016, provocaron un escándalo global al mostrar cómo políticos, artistas y criminales utilizan sociedades anónimas off shore para evadir impuestos y, en algunos casos, lavar capitales.

El diario 'New York Daily News' y la publicación ProPublica obtuvieron el Pulitzer al periodismo de servicio público por su cobertura sobre los abusos de la Policía que obligaron a dejar sus hogares a personas mayormente pertenecientes a minorías pobres.

En tanto, Eric Eyre del pequeño diario 'Charleston Gazette-Mail', recibió el premio a mejor reportaje de investigación por desvelar el flujo de analgésicos opioides que llega a condados pobres de Virginia Occidental, donde se han detectado las tasas de mortalidad más elevadas por sobredosis en Estados Unidos.

La columnista del 'The Wall Street Journal' Peggy Noonan, una conocida republicana, recibió el Pulitzer en la categoría de crónica por su serie de artículos críticos en torno al presidente Trump durante su campaña de 2016 para llegar a la Casa Blanca.

El equipo del 'The New York Times' se llevó el premio a mejor reportaje internacional por sus artículos sobre el esfuerzo de Putin por proteger el poder de Rusia en el exterior y, particularmente, por una historia vinculada a la conclusión de los servicios de Inteligencia estadounidenses de que el Kremlin intentó influenciar en la campaña presidencial a favor de Trump.

'The New York Times' reveló "técnicas que incluyeron asesinatos, intimidación en Internet y la infiltración de evidencia incriminatoria falsa en contra de oponentes", según han señalado los jueces del Pulitzer.