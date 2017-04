Más allá de las celebraciones religiosas, estos días regalan un tiempo de oro para los creyentes en una nueva advocación: la del ‘binge-watching’. En inglés llaman así al darse un atracón frente a la pantalla; a tragarse una serie sin levantarse del sillón. Sin parar o en tandas. Los lectores voraces guardan para estos días novelones en los que abandonarse, pero para la ficción televisiva hasta ahora la cosa era difícil, pues el DVD siempre supo a pescado congelado. Pero desde que las plataformas online tienen catálogos inacabables de series (británicas y americanas, españolas o hasta danesas), un descanso se convierte en vía de escape o de penitencia para un ‘binge’ de esos, para un buen tute. Un modo de ver diferente que ya afecta a los guiones, que buscan encandilarnos al instante y no al modo semanal tradicional.

Ante la larga lista de deberes pendientes hay dos caminos: o diseñar con esmero el itinerario frente a la pantalla, o correr el riesgo de llegar tras Pascua con más cositas por ver. Ya ven: un nuevo, absurdo y menor sufrimiento contemporáneo. Sin ánimo de emular a M.A. Oeste y a sus sagaces pistas, les doy norte de mis planes. Como aperitivo me he puesto al día, es un decir, con los trajines de ‘Sé quién eres’ (Telecinco y HBO). A falta de poco para el fin (hoy no cierran por vacaciones), desconcierta tanto la historia de Juan Elías como el lío de acentos; menos el de Antonio Dechent, claro. En plan más clásico me he propuesto también atiborrarme con ‘Feud’ (de HBO), donde Jessica Lange y Susan Sarandon remedan a Joan Crawford y Bette Davis, ahí es nada. Luego quizá revise ese nuevo testamento que forja, ya sin la Florrick, la aguda ‘The Good Fight’. O lo mismo me da por repescar la espiritual ‘The Leftovers’, cuya última entrega está a punto de estrenarse. Pero ojito porque su creador, Damon Lindelof, está en contra de los maratones televisivos: dice que tras estos atracones se siente triste y culpable. Me da a mí que este hombre no conoce las torrijas: el que las probó lo sabe. Ese sí que es otro no parar, ay.