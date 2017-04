«No quiero triunfar todos los días, sino dejar huella en la mente del aficionado»

El 17 de agosto del pasado año, durante la feria taurina, Saúl Jiménez Fortes (Málaga, 1990) firmó la que por el momento es su mejor faena en La Malagueta y que le valió ser proclamado vencedor del serial ganando el Capote de Paseo que concede el Ayuntamiento y el Estoque de Plata que otorga la Diputación. Este sábado, 15 de abril, el joven espada vuelve al coso del Paseo de Reding en la apertura de la temporada en La Malagueta en un cartel junto a Alberto López Simón y con el rejoneador Diego Ventura. Un festejo del que habla en esta entrevista con SUR así como de la temporada de 2017.

–¿Cómo se presenta esta temporada?

–Muy ilusionante. Me gustaría que fuera una continuación de la de 2016, en la que, sobre todo, destacaría que progresé mucho como torero y donde mi tauromaquia evolucionó. Con ese pensamiento y planteamiento he afrontado todo el invierno y he trabajado en seguir aprendiendo como torero y madurando mi concepto. Eso es lo que me hace confiar de que voy a tener una temporada buena. Me hubiera gustado empezar con un triunfo que es como todo el mundo va a Valencia, pero no hubo opciones claras de triunfo y ojalá ese triunfo llegue aquí, en Málaga, este sábado.

–¿Qué Fortes se va a encontrar el aficionado este Sábado Santo?

–No lo sé y eso es lo realmente bonito del toreo, que es imprevisible y el mismo artífice no sabe lo que ve a hacer. Pero sí me gustaría, y en eso es en lo que voy trabajando, apostar por la calidad, la excelencia, ponerle sentimiento a las faenas y poder expresar el momento en que vivo ahora mismo, que es un momento de felicidad, donde me siento bien conmigo mismo. Mi planteamiento actual como torero es apostar por la calidad que es lo que me llena como aficionado.

Mi planteamiento actual como torero es apostar por la calidad, que es lo que me llena como aficionado"

–¿En qué se va a reflejar en el ruedo esa apuesta por la calidad?

–Se verá en una mayor armonía, un mayor dominio del toro, una mayor cantidad de trazos de muletazos distintos y un mayor número de recursos para entender al mayor número posible de toros. Eso te da una tauromaquia más amplia y sienta unas bases para que tú artística y estéticamente puedas expresarte de muchas más maneras. Por ahí viene mi mejora.

–La de 2015 fue la temporada de las dos graves cogidas que sufrió y la del año pasado fue la de la recuperación y la de una nueva imagen de Fortes, ¿esta temporada de 2017 es la de la consolidación?

–Con ese objetivo de consolidarme y ser figura del toreo trabajo cada día e intento mantener mi disciplina. Ahora mismo sí sé, por mis circunstancias, el precio que cuesta ser torero y no me gustaría perder el tiempo;en los años que me queden de estar en activo me gustaría hacerlo con la mayor intensidad posible y para eso se trabaja. Uno trabaja para estar con los mejores, con los toreros que uno admira, con los que uno ha crecido viendo torear y van pasando los años y todavía no hemos dado el salto que muchos esperaban, por unos motivos u otro, pero ahora mismo están todas las circunstancias a favor para dar el salto y tengo los objetivos más claros que nunca. Es el momento de dar el salto.

–Si se observa el escalafón se ve mucha competencia: han surgido jóvenes que vienen arreando, las figuras siguen pisando el acelerador para no perder comba. ¿Está el toreo más competitivo que nunca?

–Sí. Lo veo más competitivo en el aspecto de que cada día las ferias se ponen más caras en cuestión al triunfo, se está triunfando mucho, hay muchos toreros distintos que triunfan y que logran hacer grandes temporadas demostrando una gran regularidad; hoy día se adquiere una técnica que está muy perfeccionada y el toro que sale hoy día tiene una regularidad muy grande permitiendo que se triunfe mucho más. Esto es bueno porque crea alicientes a los aficionados y hace que la gente acuda a las plazas. Pero no me gusta ese planteamiento porque le da un sentido mucho más deportivo de lo que creo que es el toreo. Si la tauromaquia fuera un deporte así podríamos catalogar como triunfador de la temporada al que en más ferias triunfa, pero creo que la tauromaquia no tiene nada que ver con eso. Siempre se ha hablado de faenas que una persona pueda recordar toda su vida y eso no tiene que ver con el triunfo, sino que tiene que ver con el sentimiento y las emociones que uno pueda transmitir. Y eso es lo que yo intento trabajar, no intento dejarme influenciar por las modas ni por intentar competir con ese tipo de toreros que intentan triunfar todo los días; yo no quiero triunfar todos los días, no me importa decirlo, quiero dejar huella en la mente de los aficionados.

–Es decir, busca más un triunfo de calidad que de cantidad.

–Sí, así es.

–¿Le ha dado muchas vueltas este invierno al hecho de no haber podido abrir la puerta grande de Málaga en la feria del pasado año?

–Duele, pero sinceramente ese día quizás las dos únicas personas en la plaza a las que no les importó que no se cortaran las dos orejas eran Ana Mari (Romero, presidenta del festejo) y yo; ella porque fue su decisión y me lo argumentó en su día y yo porque estaba satisfecho por lo que había hecho en la plaza y en ese momento estaba pleno. Fue una faena que pudo ver todo el mundo gracias a la televisión, se contó muy bien en la prensa y eso me ha ayudado a pasar página mejor.

–Hay mucha expectación por verle en Málaga. ¿Cómo se lleva esa responsabilidad?

–Con naturalidad. Sé que me van a exigir más de lo que sorprendía hace tres años, pero es que me gustaría que dentro de tres años me exijan más de lo que me van a exigir este sábado. Sé que está la faena de Málaga del año pasado como referente y que puede surgir la comparativa de si vuelvo o no a dar esa dimensión. Pero vivo esa situación con naturalidad porque uno está dispuesto a mejorar y si no me sintiera capaz de superar eso entonces no debería estar en activo.