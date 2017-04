Semana solitaria

Ando con cuidado sobre los vecinos de abajo. Los piso sin tocarlos. Oigo sus conversaciones y a veces intervengo en el diálogo sin que ellos se enteren. Por la noche duermo encima sin decirles nada. Al despertarnos por la mañana, desayunamos, luego llevan a sus dos hijos al colegio y no vuelven hasta la tarde. Me dejan solo en el último piso. Aunque sea imposible vivir más cerca, apenas nos vemos. Alguna vez nos cruzamos en el portal o el garaje y nos saludamos como si no nos conociéramos ni supiéramos nada de nuestras vidas. Sin embargo, desde que se casaron han estado conmigo encima, los he protegido como un ángel de la guarda. He visto crecer a sus hijos, los he oído reír, llorar, pronunciar sus primeras palabras. Los escucho cuando surgen problemas y procuro transmitirles calma. Me alegra verlos felices

Me pregunto qué pensarán de mí. Los imagino por las noches, en la cama, mirando al techo e imaginando lo que tienen encima. Les oigo hablar en voz baja, susurran palabras que no alcanzo a comprender, igual que si estuvieran planificando un asalto. Entonces salgo a la terraza y miro mi propia casa desde el otro lado de los cristales como si fuera un ladrón. Me gustaría coger una cuerda, deslizarme por la fachada y espiarlos de la misma manera que hago conmigo. Ver la vida de los otros. Los objetos que decoran las habitaciones de su casa y ocupan su tiempo libre. La curiosidad es una tentación constante. Me pregunto qué dicen de mí, qué piensan. Pasan los años y ni siquiera nos hemos dado la mano, ni tomado una cerveza juntos, ni mucho menos consolarnos cuando estamos tristes. Tampoco ha surgido ningún problema doméstico que favorezca el encuentro y las buenas relaciones. El otro día pensé en llenar la bañera de agua y dejar el grifo abierto hasta que se inunde el cuarto de baño y cale al piso de abajo.

Ahora oigo los tacones de la madre yendo con prisas de una habitación a otra, la voz del padre espabilando a los hijos, el golpe seco de la puerta y los pasos de la familia en el rellano de la escalera. Después el coche se pone en marcha y se van como todos los días laborables. Entonces el silencio me rodea hasta que llega la tarde y vuelven las voces de los niños. Me alegra oír de nuevo la rutina de la vida cotidiana. Últimamente disfruto más que nunca con el hecho de pasar juntos los fines de semana, salvando la distancia que existe entre nosotros, la lámina de cemento que nos une en lugar de separarnos. Su techo es mi suelo. Aguardo impaciente la Semana Santa, aunque me asalta el temor de que vayan de viaje. No soportaría el sonido triste de las ruedas de las maletas alejando el equipaje.