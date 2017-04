Planes para no salir de casa en una semana

Está a punto de empezar la Semana Santa, que es una oportunidad estupenda para tirarse a las calles a mezclarse con la marabunta a ver los tronos, pero habrá malagueños que prefieran no salir porque, no nos engañemos, las procesiones son espectáculos casi idénticos un año tras otro. Para ellos es una semana ideal para hacer cosas en casa, desde planes gastronómicos como hacer conservas o freír torrijas hasta íntimas aventuras como aficionarse al macramé o arruinarse jugando al póker por internet. Para montar tu propia ‘ciudad genial’ sin tener que transportarse, ofrecemos una batería de productos de consumo doméstico con los que llegar al Domingo de Resurrección con la frente bien alta.

Tumbarse a leer: la lectura no es sólo una práctica de prestigio, también es un verdadero placer y una de las dos o tres mejores cosas que se pueden realizar solo y sin hacer mucho gasto. Quizá se hayan escapado dos grandes libros del año pasado, además entretenidísimos, como ‘Manual para mujeres de la limpieza’, de Lucia Berlin o ‘Patria’, el fenómeno editorial de Fernando Aramburu. También está ‘Tan poca vida’ de Hanya Yanagihara, que es verdaderamente para hincharse de llorar. Para los que hayan hecho los deberes, recomendaríamos una novela feliz como ‘Los cinco y yo’, el último lanzamiento de Antonio Orejudo. Para una experiencia más corta pero intensa, cualquier libro de poemas de Angelo Nestore, que hace poco se alzó con el premio Loewe de poesía.

Escuchar nuevos lanzamientos musicales: llevamos un tiempo en el que no hay semana en el que no salga algún disco sobresaliente. Este viernes se produjo el esperado lanzamiento de ‘Pure comedy’, el último disco de Father John Misty, quien ha dicho: «Lo escribí como si fuera un extraterrestre que llega a este planeta con la misión de elaborar un informe sobre nuestra especie». Hace unas semanas salió el enorme ‘50 songs memoir’, un trabajo de cinco discos que representa cada uno de los años de Stephin Merrit, de The Magnetic Fields; un hermoso trabajo discográfico que descubre una vida que a veces puede parecerse demasiado a la nuestra. Esta semana también es buena para escuchar hasta entender todas las letras de Los Planetas en su regreso, ‘Zona temporalmente autónoma’, después de siete años sin sacar disco. Si lo que apetece es algo más movidito y con un chispazo más social, Drake ha hecho un trabajo más que notable y que tiene 22 pistas.

Sobredosis de series: hoy en día se hacen tantas series que daría quizás para pasarse toda una vida encerrado viendo la tele, cosa que pensándolo bien da muchísima grima. Ha vuelto ‘House of cards’ en Netflix, que tiene la costumbre de estrenar todos los capítulos de cada temporada en un mismo día, ideal para fans de los atracones. Así ocurrirá el 10 de abril con la tercera de ‘Better call Saul’, la serie que vino de ‘Breaking Bad’ y que ha ido creciendo a cada capítulo. En HBO, mientras esperamos a que llegue la divertidísima sátira política ‘Veep’, podemos acabar con ‘Girls’, la comedia de Lena Dunham producida por Judd Apatow, que se está despidiendo con la mejor temporada de su historia (a falta de que llegue el final). Es más que recomendable la miniserie ‘Big Little Lies’; se trata de una intriga familiar que tiene buenísima pinta, con Nicole Kidman, Reese Whiterspoon, o Laura Dern como protagonistas, dirigida por Jean-Marc Vallée y con una banda sonora excelente desde el principio, con esa deslumbrante sintonía de Michael Kiwanuka. Con siete capítulos ventilables en una o dos tardes, el Jueves Santo ya podrán decir en voz alta que es la serie del momento.

Hacer la declaración de la renta: el mundo de la cultura está bien nutrido de autónomos, pero también el resto de la vida, en general. Para los que no han sido uno de esos españoles que se retrasan en todo menos en hacerla a las 0:01 del primer día para que la devolución llegue antes, estos días pueden ser los idóneos para recuperar facturas, solicitar desgloses de IVA y cruzar los dedos hasta que te llame tu asesor fiscal diciéndote que sí, que otra vez te toca a devolver y no a vomitar, como le pasa a los ricos.