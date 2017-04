Crónica y compromiso

Viene trabajando sistemáticamente Travis Somerville (Atlanta, EE. UU., 1963) sobre cuestiones ominosas y taras grabadas a fuego en la Historia de su país, que, por desgracia, siguen palpitantes. Por encima de otros asuntos, el del racismo, el del miedo, el desprecio y la afrenta al Otro, aparece como el principal. No en vano, Somerville nació en un estado sureño cuando aún se practicaba la segregación racial y sus padres se significaron como activistas por los derechos civiles, por la igualdad entre blancos y negros. La militancia y el compromiso con esos derechos han marcado, por tanto, su educación y valores. Quizás no tendría que señalarse, pero debemos hacer constar que Somerville es de raza blanca, a diferencia de otros artistas norteamericanos que han atendido a cuestiones raciales, como Kerry James Marshall o Kara Walker, quien expuso en el CAC en 2008 y cuya obra comparte alguna imagen cruel con la de Somerville. El incremento de muertes de ciudadanos negros a manos de policías y la carrera presidencial de Donald Trump, con la recobrada presencia del Ku Klux Klan, la amenaza de deportación de millones de inmigrantes y la construcción del muro del odio con México, han vuelto a evidenciar cómo el del racismo es un asunto candente –una herida aún abierta– en la sociedad norteamericana, ‘enfermedad’ que también se expande en otros países europeos.

Travis Somerville. ‘Homeland No Security’ La exposición: 9 obras la conforman. La disciplina medular es la pintura, siendo integrada en ocasiones, como en ‘War Paint’, en estructuras tridimensionales con claro valor de instalación. Algunas piezas se articulan como polípticos y otras toman como soportes materiales como sacos, sobre los que se dibuja y se incorporan distintos objetos. Comisario: Fernando Francés. Lugar: CAC Málaga. C./ Alemania s/n., Málaga. Fecha: Hasta el 7 de mayo. Horario: De martes a domingo, de 10 a 20 horas

Por tanto, su obra se constituye como una visión crítica y descarnada de los EE.UU. Una pieza como la monumental pintura ‘Great Expeditions’ (2009) nos sitúa ante algunos de los males y vicios de la sociedad y política norteamericanas: un personaje del Klan, una horca como trágico método de muerte y escarnio de esta organización, una embarcación que responde al nombre de Avaricia, un pozo petrolífero –uno de sus elementos recurrentes, fundamental ‘lobby’ y causa de indecentes y ‘avariciosas’ acciones e intervenciones– y un paisaje marítimo contaminado por un vertido de crudo que mancha el futuro de las jóvenes generaciones, representadas por estampas de temática infantil. Ese apocalíptico escenario y esa suma de desastres y premoniciones –justo un año más tarde se produjo el terrible vertido del Golfo de México– transcurren bajo la bandera norteamericana, como diría Jean Baudrillad en su libro ‘América’ (1987), «sigla de una buena marca de fábrica. Ni más ni menos que la etiqueta de la empresa internacional más hermosa que jamás haya triunfado: los USA».

Ante muchas de las obras de Somerville, como la mencionada ‘Great Expeditions’ o ‘War Paint’ y ‘The Raft’, resulta difícil no recordar el conjunto de ‘foto-collages’ que el artista español Josep Renau creó entre 1952 y 1966 y que respondía al título de ‘Fata Morgana USA. The American Way of Life’. Ello ocurre porque ambos creadores, Somerville y Renau, hacen un ‘juicio sumarísimo’ al comportamiento inalterable de la política norteamericana en el último siglo, acudiendo a algunos de sus pilares e iconos. Diagnostican, así, los mismos males en función a los mismos síntomas: pozos petrolíferos, vertidos, imágenes del Ku Klux Klan (ahorcados, cuerpos y cruces ardiendo ante la mirada de encapuchados, miembros del Klan ondeando la bandera norteamericana) o la desconfianza hacia el extranjero (en Renau incluso la ‘francesa’ Estatua de la Libertad aparece como sospechosa), campan indistintamente en la obra de ambos como funestos símbolos.

Pero Somerville parece sentir la necesidad de recordar lo obvio y conocido. Esto es, siente la necesidad de recordar que los EE.UU. son una nación plural y mestiza, conformada por millones de descendientes de inmigrantes (polacos, ucranios, italianos, chinos, irlandeses o hispanos). Muchos de ellos, los abuelos de los que hoy claman por la esencia y ‘pureza’ de la nación, llegaron por mar en embarcaciones –piensen en la isla de Ellis en Nueva York–, las mismas que ocupan muchas de sus pinturas y que centran las obras que dedica a la actual crisis humanitaria de los refugiados, el otro tema central de esta exposición. A la luz de este posicionamiento crítico y esa conciencia sobre la propia Historia y condición mestiza de su país, Somerville emerge como voz de esa otra Norteamérica: cabal, formada, culta, contestataria y autocrítica.

La obra de Somerville se constituye comouna visión críticay descarnada delos EE.UU.

En ‘War Paint’, una obra que se sitúa entre la escultura, la pintura y la instalación, que representa una precaria balsa con la bandera norteamericana como vela, aparecen un retrato de San Junípero Serra (fundamental en el siglo XVIII para la evangelización de California con la fundación de misiones en San Diego, Los Ángeles o San Francisco, cuyos nombres evidencian la raíz hispana), una enseña española y el símbolo del equipo de beisbol de su ciudad, los Atlanta Braves, un sonriente indígena. En esa pieza se asume la mezcolanza de los EE.UU., que, de la mano de su actual presidente, ha iniciado una carrera para dificultar la inmigración y para eliminarla de su realidad. El uso sistemático del logotipo de los Braves no es gratuito. Nos habla de las paradojas y el uso desideologizado de las imágenes: la vinculación afectiva de personas, posibles descendientes de inmigrantes, con logotipos o escudos de equipos representados por tribus esquilmadas –los primeros moradores– y que se posicionan en contra de los inmigrantes. Su lenguaje, profundamente deudor de la pintura de David Salle, se convierte en un cúmulo de citas de distinta procedencia (desde los ‘mass media’ y lo popular hasta la historia de la pintura, como apreciamos en la insistente presencia de fragmentos de ‘La balsa de La medusa’ de Géricault), al modo de un palimpsesto, que permite, mediante la relación de las distintas figuras, conformar un posible relato.

El artista evidencia un férreo compromiso que le impele a convertir su obra en crónica y herramienta crítica

Esta atención que ha prestado desde siempre al racismo, la inmigración y la política lo han predispuesto a atender a la crisis de refugiados que asola el Mediterráneo. La balsa y la barca que tanta presencia tenían en su obra anterior, siempre citando a Géricault, adquieren ahora un nuevo valor. Así, aparecen barcos a la deriva y naufragando, a los que acompañan la palabra ‘refugees’ (refugiados). En otra aparece escrita, al modo de una pintada, la expresión ‘Refugees Wellcome’, pero parcialmente borrada y vuelta a escribir, quizá como síntoma de las posturas encontradas y tensiones que genera el acogimiento. Se presta esta acuciante problemática a su gestión política a través de la posverdad, del argumento no estrictamente cierto y que echa mano de la ‘doctrina del shock’ incluso, imponiéndose como signo de estos tiempos y a la que alude uno de los punzantes retratos de niños refugiados dibujados sobre sacos de grano para animales.

Somerville evidencia un férreo compromiso que le impele a convertir su obra en crónica y herramienta crítica. Las andanadas contra su país se convierten en algunos de los dibujos de los niños refugiados en acusaciones a otras naciones; la máscara antigás rusa que se incorpora a uno de ellos parece indicar la cuota de culpa de Rusia en la crisis siria.