Aubrey de Grey: «Tendremos medicamentos en veinte o treinta años que van a comprar tiempo»

Aubrey de Grey (Londres, 1963) no pasa desapercibido. Espigado y con una luenga barba, este gerontólogo, que trabaja en la Universidad de Cambridge y en la fundación de conocimiento Estrategias para una Senescencia Negligible Ingenierizada (SENS, en sus siglas en inglés), está convencido de que el envejecimiento se puede detener. Expone sus tesis básicas en ‘El próximo paso: la vida exponencial’, libro editado por BBVA y que se puede descargar de forma gratuita en la web de OpenMind del banco.

¿En qué punto está la batalla contra el envejecimiento?

Estoy seguro de que podemos hacer que el envejecimiento esté bajo un mejor control médico. La muerte es otra cosa y hay muchas causas que la provocan. No podemos evitar que las personas sean atropelladas por camiones. Siempre habrá limitaciones a la longevidad. Con cada año que envejecemos, tenemos un 10% de posibilidades más de morir el año siguiente.

Usted ha comentado alguna vez que el hombre puede vivir mil años.

Desde luego que sí. Es muy probable que algunas personas que están vivas ahora vivan mil años o más. Creo que en los próximos veinte o treinta años tendremos medicamentos que van a permitir que la muerte esté bajo un control decisivo de la medicina. Si eliminamos este 10% que he comentado antes, la probabilidad de que alguien llegue a los mil años es real.

¿Veremos pronto a alguien con 150 años?

La probabilidad que alguien vivo hoy llegue hasta los 150 años es solo un poco más alta a que llegue a los mil años. Eso es porque la parte más difícil y con más incertidumbre es la primera, la creación de los primeros medicamentos. Ahora no podemos hacer que nadie viva más de 120 años. Para que la gente viva esos 30 años más tenemos que desarrollar medicamentos que todavía no existen. Será beneficiosos para alguien de mediana edad porque las va a rejuvenecer: alguien de 60 o 70 años volverá a tener 30 o 40 años biológicos. Significa que estos medicamentos van a comprar tiempo. Cuando lleguen a la edad biológica de 60 años con una edad cronológica de 90 años podremos rejuvenecerlos con otros nuevos medicamentos para que vuelvan a tener treinta años y no van a llegar a 60 hasta que no tengan 150 años. No tenemos que resolver todo el problema de golpe pero sí el primer paso, que es el de mayor incertidumbre. Después del primer paso, lo otros serán más fáciles.

Cuando planteó estas teorías hace años, muchos colegas de otras especialidades le mirarían como un extraño. ¿Ahora hay muchos nuevos creyentes?

Hay una diferencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que quieren pensar. Finalmente, después de mucho tiempo se dieron cuenta de lo que decía tenía base científica. Yo nunca he dicho que toda la humanidad va a vivir mil años, sino que es una posibilidad. Me queda mucho trabajo por hacer para unir ideas de la biología que se han desarrollado por profesionales que nunca se habían hablado entre sí.

Además de las pautas habituales para tener una vida sana, ¿qué puede hacer una persona para no envejecer?

Ahora mismo, las únicas cosas que se pueden hacer es tener una dieta equilibrada y no fumar, lo habitual. Haciendo esto tendrás 80 años de vida y todo lo demás que puedes hacer te puede añadir dos años más.

¿El futuro es tomar una pastilla para acabar con el envejecimiento?

Quizás pastillas o inyecciones de células madre o ADN. Desde el punto de vista de los investigadores, será muy diferente. Vamos a tratar a personas que no están enfermas.

Más vida implica más tiempo libre. Pero vivimos una época en que cada vez todo está más tecnificado.

Prefiero llegar a los 150 años y estar aburrido (risas). También hay cuestiones como quién pagará las pensiones o qué pasa con un dictador. Pero no es lo único que va a cambiar. Tendremos que hacer otra distribución de la riqueza y de la educación.