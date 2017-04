Del Dante de una época decadente a la reina de los tristes destinos. Charles Baudelaire e Isabel II de España

Tal día como hoy nacía Charles Baudelaire, precursor del Simbolismo y padre putativo y putero del Decadentismo, y moría Isabel II de España, también conocida como “La reina castiza” y “La de los tristes destinos” .

Charles Pierre Baudelaire. De 9-4-1821 a 31-8-1867

El nueve de abril de 1821 nacía en París Charles Pierre Baudelaire, de quien Barbey d´Aurevilly llegaría a decir que fue el “Dante de una época decadente”. Antes de convertirse en precursor del Simbolismo por su deambular poético entre lo sublime y lo diabólico, Baudelaire fue también padre putativo y putero del Decadentismo destinado a escandalizar las estrechas mentes burguesas con el filo de sus poemas y sus costumbres. Los primeros le situarían en el corazón latente del malditismo de manual. Las segundas acrecentarían ese mismo malditismo en sucesivas experiencias de comentado escándalo público y privado: hoy me pongo el mundo por montera parisina y me paseo por los Campos Elíseos con mi novia mulata, hecho que sonroja, enoja y acongoja a la nívea sociedad de bulevar; mañana me condenan por ofensas a la moral al considerar mis Flores del Mal indignas de los valores inherentes a todo buen francés – “Todos los imbéciles de la burguesía que pronuncian las palabras inmoralidad, moralidad en el arte y demás tonterías, me recuerdan a Louise Villedieu, una puta de a cinco francos que una vez me acompañó al Louvre donde ella nunca había estado y empezó a sonrojarse y a taparse la cara. Tirándome a cada momento de la manga, me preguntaba ante las estatuas y cuadros inmortales cómo podían exhibirse públicamente semejantes indecencias” –; pasado me voy a vivir con Sarah, una prostituta judía del Barrio Latino, que además es calva y bizca, y no sé si lo que más indigna a mis críticos es su judaísmo, su cráneo lampiño o su mirada bifocal, aunque a mí, habida cuenta que ni la religión ni la alopecia ni el estrabismo son contagiosos, lo que realmente me inocula Sarah es una sífilis sibilina y siseante que, tras dejarme afásico y hemipléjico, me acabará matando algunos años más tarde. “Exiliado en la tierra, sufriendo el griterío / Sus alas de gigante le impiden caminar”.

ISABEL II DE ESPAÑA. De 10-10-1830 a 9-4-1904

Ochenta y tres años después del nacimiento parisino de Baudelaire, moría en Madrid Isabel II de España, también conocida como “La reina castiza” y “La de los tristes destinos”. El nacimiento de Isabel desencadenó en su momento la división entre isabelinos y carlistas, ya que su tío optaba hasta ese momento al trono y no estaba dispuesto a renunciar a la corona, y que no y que no, y los isabelinos, venga Carlos, no nos seas Borbón, que la ley sálica ha sido derogada y tú ya no tienes vela en este entierro, queremos decir en esta sucesión. Y Carlos, que si a mí con pragmáticas sanciones, que si os vais a enterar de lo que vale un peine de infante... Y así hasta la Primera Guerra Carlista, o Guerra de los Siete Años, durante la cual absolutistas moderados y absolutistas absolutos batallaron con un tradicionalismo foral por aquí, una partida catalana por allá, y una plaza fuerte pamplonica por acullá, hasta que la Royal Navy decidió asomar su flota en defensa de Isabel y les dijo a los Carlistas, a que os bloqueamos funcionalmente, fuck off Charles en su idioma isleño de Gran Bretaña, con el consiguiente resultado de que Carlos fue enviado al exilio o a la shit, dependiendo de la nacionalidad del comentarista, Isabel al trono, y Gibraltar nos lo seguimos británicamente quedado por éstos y otros servicios prestados, thanks and see you later, alligator. Ya coronada, La Reina Castiza fue apuñalada por un cura carlista que quiso confesarla a lo bestia en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, aunque Isabel se recuperó del tajo confesional y al cura lo desbautizaron definitivamente mediante piadoso ahorcamiento, mientras la Reina de los Tristes Destinos iba en busca de sus ídems disputándole a Marruecos las ciudades de Ceuta y Melilla, al Caribe la República Dominicana, y a Vietnam la Cochinchina, que siempre parece hallarse mucho más lejos de cuanto indica la geografía. Hasta la Cochinchina y más allá...