La Noche de los Libros se pone en el mapa internacional

Dice Txema Martín, coordinador del evento, que no querían "abrumar". Por eso, Málaga 451: La Noche de los Libros no crece en cantidad sino "en calidad". Y por eso, desde las 18.30 a las 2.30 del día 21 de abril habrá, nada menos, que una treintena de actividades en un mismo recinto vinculadas a la literatura. "¡Pues menos mal que no querían abrumar!", bromeaba después de conocer la agenda la escritora malagueña Isabel Bono, premio Café Gijón. La Noche de los Libros vuelve a las instalaciones de la Térmica por tercer año consecutivo con un programa que le coloca en el circuito internacional. Un salto hacia el exterior que se acompaña de una mirada hacia lo local con seis actividades previas en el centro de la ciudad a lo largo del mes de abril.

En el escenario principal, que amplía su aforo hasta las 400 personas, Michel Houellebecq, escritor de referencia en la literatura europea y autor de 'Las partículas elementales', 'Plataforma', 'El mundo como supermercado' y 'Sumisión', dialogará con una de las mayores especialistas mundiales en su obra, la profesora universitaria Agathe Novak-Lechevalier, sobre la presencia de la religión en sus novelas. El pianista y escritor británico James Rhodes, que ha "estremecido con su historia de salvación personal recogida en 'Instrumental'", charlará con Silvia Grijalba. Y en ese mismo foro el italiano Nuccio Ordine pronunciará una conferencia con el título de su ensayo 'La inutilidad de lo inútil'.

Además, el fundador de Sonic Youth y poeta Thurston Moore ofrecerá un espectáculo de palabra y música sobre el autor de 'El almuerzo desnudo' como anticipo a la inauguración de la exposición 'William Borroughs. Nova Convention', que comisaría junto a Eva Prinz. Y Fernando Aramburu, que firma en 'Patria' uno de "los libros del año", debatirá con otros periodistas y escritores, como Juan Cruz, Miqui Otero y Luisgé Martín.

La tercera Noche de los Libros estrena un nuevo escenario, Local de Ensayo, donde el periodista Jesús Marchamo descubrirá las bibliotecas de Vicente Molina Foix y Pilar Adón, junto a los propios autores. La Sala de Poesía se abre para los versos de Carmen López, Biel Mesquida. Amalia Bautista, José Carlos Llop, Ben Clark, Alexis Díaz-Pimienta y Raúl Díaz Rosales. Mientras tanto, los niños celebrarán en la zona infantil el 20 aniversario de la primera novela de la saga 'Harry Potter'.

No todo es literatura, también habrá música con nombres como el cantautor y poeta Marwan y la rapera malagueña Eskarnia con su disco inspirado en la poesía para adultos de Gloria Fuertes. Y dos memoriales: 'El rayo que no cesa' dedicado a David Bowie con Mercedes Ferrer y Héctor Márquez; y una sesión dj en homenaje a Prince a cargo de EME DJ

La Noche de los Libros crece en lo internacional, pero también en lo local. Por primera vez sale de la Térmica para acercarse al centro de la ciudad con seis actividades previas que se desarrollarán a lo largo de abril en librerías y en la Sociedad Económica Amigos del País. Por allí pasarán autores como Isabel Bono, Rosa Regás, Espido Freire, Marcos Chicot, Alfredo Taján yJosé Antonio Garriga Vela, entre otros.

El diputado de Cultura, Víctor González; la concejala de Cultura, Gemma del Corral, y el coordinador del evento, promotor cultural y articulista de SUR Txema Martín presentaron esta mañana la agenda respaldados por algunos protagonistas de la jornada, como la escritora Isabel Bono, la rapera Eskarnia y el librero de Luces José Antonio Ruiz.