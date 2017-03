Bolo: «La acrobacia no es el fin, sino el camino para decir algo»

Es un maestro del circo contemporáneo, el que cuenta una historia a través de la acrobacia, pero eso no impide que sea un circense a la antigua usanza. Para Miguel Ángel Moreno 'Bolo' el circo es una familia, en el sentido metafórico y literal: su mujer es artista de la compañía y a su bebé le falta poco para serlo. «Nos encanta que esté en medio del escenario mientras estamos calentando», cuenta. Van de gira en caravana, no porque sea más económico sino porque es «más cómodo». «Nos gusta la filosofía tradicional», añade. Pero eso solo en el sentir, en su forma de expresarse es absolutamente actual. Y lo demuestra en 'DES-Hábitat', el espectáculo que este fin de semana le trae al Teatro Cánovas.

El malagueño y su familia de la compañía Vaivén recalan en Málaga por primera vez tras recibir a finales del año pasado el Premio Nacional de Circo. Lo hacen con su último montaje, 'DES-Hábitat', donde cuatro personas llegan a un lugar deshabitado y destruido que hay que volver a hacer habitable. El final está abierto a interpretaciones, lo dejan a la elección del espectador, pero para ellos el trasfondo de la historia «es un grito de esperanza en un momento en el que se desahucia a la gente de sus casas». Porque el circo contemporáneo «sí puede tener un mensaje social», aunque Bolo aclare que Vaivén no hace espectáculos políticos.

Lo cuentan sin una palabra, a través de la acrobacia, de habilidades de fuerza, equilibrio y precisión que nunca son el fin «sino el camino para decir algo». Ese es el sentido del nuevo circo, un concepto que nada tiene que ver con el de animales, lentejuelas y personajes singulares, ni tampoco con la sucesión de acrobacias espectaculares del Circo del Sol. Aquí el movimiento, el 'más difícil todavía', forma parte del argumento.

Extremo opuesto

'DES-Hábitat' llega después de 'Do not disturb', con más de 400 representaciones en cinco años en toda España, parte de Europa, Japón y Nueva York, donde estuvieron hace apenas un mes en la Brooklyn Academy of Music. (Si aún no lo han visto, el próximo 27 de marzo lo pondrán en escena en el Teatro Ciudad de Marbella). «Y no queríamos hacer nada que recordase a ese espectáculo, que no nos puedan decir que hemos intentado hacer lo mismo y no nos ha salido. Este es totalmente diferente», explica. La compañía se ha ido al «extremo opuesto». Si en el anterior los elementos de la escena eran circulares, aquí «todo es cortante, con líneas y ángulos rectos». Y si antes sonaba un swing francés de fondo, ahora apuestan por «música popular muy cañera». Todo envuelto en una estética colorida, como de cómic.

Candidato al premio MAX a mejor espectáculo de calle, 'DES-Hábitat' suponía «arriesgar» para diferenciarse de lo ya hecho. Reconoce que se habían creado muchas expectativas y es consciente de que estas no decrecen después de recibir el Premio Nacional de Circo. Pero ya ha demostrado que puede hacer un espectáculo totalmente distinto, por eso para su próximo montaje está «preparado» para volver a los orígenes. De momento, estos días se reencuentra con los suyos antes de regresar a su residencia de Granada.