El espectáculo ‘Music Has No Limits’ agota las entradas en Málaga

No es fácil colgar el ‘no hay billetes’ en el Teatro Cervantes, menos aún hacerlo muchos días antes de que llegue la fecha límite. Pero ‘Music Has No Limits’ (MHNL) lo ha conseguido. Málaga es la undécima ciudad que visita el espectáculo en su gira española y ya es su undécimo ‘sold out’. El espectáculo desplegará su repertorio de canciones legendarias este sábado, 11 de marzo, ante un auditorio abarrotado y dispuesto a corear y bailar cada uno de sus ‘hits’.

‘Music Has No Limits’ (MHNL) promete activar a partir de las 20.00 horas «la ‘playlist’ de tu vida», un catálogo que incluye éxitos de Michael Jackson, Adele, Queen, The Police, U2, David Guetta, Lady Gaga, Barbra Streisand, Guns N’Roses, Bruno Mars y hasta Puccini. Pero con otros ritmos: un tema que empieza sonando como un aria puede terminar fundido en una de las canciones más reconocidas de la historia del heavy metal.

El espectáculo rompe las barreras entre los géneros y se apoya «en una potente puesta en escena», según explican los portavoces de la empresa. «MHNL consiste en la fusión de canciones legendarias, que han marcado un hito en la memoria colectiva, como el ‘Bohemian rapsody’, de Queen, imprimiendo sobre ellas una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente», detallan.

Cuentan gráficamente los responsables de la iniciativa que «donde antes sonaban guitarras eléctricas ahora lo hacen instrumentos de cuerda; donde cantaba una soprano ahora entra un DJ… Una vez que la música empieza a sonar, los temas se van enlazando hasta que el público se contagia de esta energía». «El baile y las sorpresas ya llegan solas, casi por arte de magia, a lo largo del espectáculo», indican los representantes del show, que gira de la mano de Play Station Realidad Virtual. El lema de la compañía que organiza el espectáculo es que «la música no tiene límites». Así, durante el show, «tan pronto el góspel introduce al pop como precede al house y a la música clásica. Todo vale mientras tenga ritmo y sirva para mover al público de sus asientos».

El responsable de esta fiesta musical es «un amplio elenco que se transforma cuando se sube al escenario». Se trata de «una nómina de lujo en la que hay integrantes de orquestas sinfónicas, músicos habituales en las giras de Alejandro Sanz o Joaquín Sabina, una soprano, un chelista eléctrico, una cantante de voz grave...», dicen los promotores.

Éxito

El Spain Tour 2017 de ‘Music Has No Limits’ recorrerá 14 ciudades tras haberse representado con éxito en el Lincoln Center de Nueva York y tras actuar ante 200.000 personas en el Bayfront Park de Miami.

El equipo central de ‘MHNL’ está formado por 25 personas, aunque sus shows se sustentan en el talento de más de cien artistas de todas las disciplinas musicales y de varios países: «Proceden de distintos orígenes y escuelas, desde las más prestigiosas en formación académica hasta autodidactas con talento innato para la producción o la interpretación, algunos de ellos artistas callejeros». Completan el equipo especialistas en producción, escenografía o coreografía.

‘Music Has No Limits’ cuenta en Barcelona con un Laboratorio de Ideas que se ocupa de la producción y la investigación, donde se diseñan todos los elementos en los que se apoya cada espectáculo (repertorio, iluminación, escenografía, efectos, vestuario, maquillaje) y se ajustan los detalles de montajes únicos que suceden dentro y más allá del escenario. En paralelo, la iniciativa tiene la vocación de ser una plataforma para virtuosos músicos y cantantes a través de un ‘crowdsourcing’ en Internet a escala global y ha impulsado un Centro Internacional de Talento.