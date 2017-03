La exposición de Mark Ryden en el CAC Málaga cierra con récord de visitas

El CAC Málaga presentaba en exclusiva la primera exposición retrospectiva de Mark Ryden en Europa el pasado 16 de diciembre. La muestra, compuesta por un total de 55 obras, abarcaba diferentes lienzos de pequeño y gran formato, además de varias esculturas que resumían y ayudaban a comprender el complejo mundo del “padre del Surrealismo Pop”.

Y se despidió el pasado domingo por todo lo alto, ya que 'Cámara de las maravillas' ha sido vista por un total de 102.800 visitantes. Con esta cifra, Mark Ryden alcanza un hito en la historia del CAC Málaga, superando exposiciones tan visitadas como 'At Home Im a Tourist' del coleccionista Selim Varol, que contó con 68.549 visitas, 'Holding Emptiness' de Marina Abramovic, con 68.346 o 'To Breathe - Zone of Zero' de Kimsooja con 65.347 visitantes, según han informado desde el Centro en un comunicado.

Debido a la gran aceptación del público, el centro reforzó el horario de sus Paseos por el CAC, sus visitas en lenguajes de signos, también realizó una veintena de actividades la semana del aniversario del centro y amplió su horario en las festividades para que los visitantes foráneos pudieran disfrutar de la muestra.

Mark Ryden, que oscila entre lo críptico y lo bello, traza con su obra una delgada línea entre lo melancólico y lo perturbador. El mundo del artista es un lugar impregnado de dulce nostalgia y teñido de oscuridad, donde complejos elementos psíquicos se esconden bajo la superficie de clichés culturales.

Ryden (California, EE UU, 1963) se graduó en el Art Center College of Design de Pasadena y dedicó su producción inicial al diseño comercial. En esta época, Ryden realizó dibujos para varias portadas de discos, por ejemplo para Red Hot Chili Peppers One Hot Minute o Aerosmith Love in an Elevator, además de Dangerous de Michael Jackson, la cual podía verse en el CAC Málaga. En 1998 expuso por primera vez de manera individual en la Mendelhall Gallery de Pasadena con una muestra titulada The Meat Show. Desde entonces su carrera artística se ha desarrollado de forma imparable y ya destacan en su currículum importantes muestras individuales y colectivas en centros de todo el mundo.