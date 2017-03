Adiós multitudinario a Mark Ryden en Málaga

Ya apuntaba maneras nada más llegar a Málaga. Parece que Málaga esperaba a Mark Ryden con los brazos abiertos. ‘Cámara de las Maravillas’ se convertía en la exposición más visitada del CAC Málaga en su primera semana abierta. Y todo hace pensar que también durante estos tres meses de estancia a juzgar por la afluencia de público, especialmente este último fin de semana, en el que los malagueños despiden en masa la retrospectiva del estadounidense. No hay más que dar una vuelta este domingo por los alrededores del espacio expositivo para comprobar las colas de quienes no quieren quedarse sin ver la muestra comisariada por Fernando Francés y que ya sólo en la primera semana de estancia en el CAC Málaga (comenzando por el 16 de diciembre) alcanzaba las 10.871 visitas, superando a las primeras semanas de la exposición de 'At Home Im a Tourist', del coleccionista Selim Varol; 'Your Eyes Here', de Shepard Fairey o 'Holding Emptiness', de Marina Abramovic.

Apenas quedan unas horas para poder ver de cerca el particular universo del 'padre del surrealismo pop'. Un mundo impregnado de dulce nostalgia y teñido de oscuridad, donde complejos elementos psíquicos se esconden bajo la superficie de clichés culturales. En total, medio centenar de obras y veinte años de trabajo que abarcan creaciones de todas sus series, algunas pueden resultar contemplativas (The Snow Yak Show); o desconcertantes (Blood); otras extravagantes (The Meat Show); algunas impregnadas de naturaleza (The Tree Show); varias especialmente cargadas de iconografías y simbologías (The Gay 90’s) y otras dedicadas a las conversaciones de sus especiales conejos y abejas (Bunnies & Bees), pero todas impregnadas con un fuerte sentimiento provocativo no intencionado. Así es Mark Ryden. Ese que firma portadas de discos de Michael Jackson y Red Hot Chili Peppers; el inspirador del célebre traje de carne de Lady Gaga; el autor que cuenta con una legión de seguidores. A ellos se suman ahora los de Málaga. Aún están a tiempo. Sólo hasta las 20.00 horas.