Del rey excomulgado Enrique II al líder nominado sIósif Stalin

Tal día como hoy nacía Enrique II, quien se convertiría en el primer monarca de Inglaterra de la dinastía Plantagenet, y moría Iósif Stalin, generador de la Gran Purga que, como bien indica su nombre, fue una limpieza intestinal en la que se evisceró de sus entrañables enemigos.

ENRIQUE II DE INGLATERRA(5-3-1133/6-7-1189)

Le Mans, 5 de marzo de 1133. Nace el primogénito de Godofredo V de Anjou, quien se convertiría en el primer monarca de Inglaterra de la dinastía Plantagenet. Enrique, coronado en Westminster junto a Leonor de Aquitania, heredó un reino devastado por la reciente guerra civil y, mientras reconstruía un poco por aquí y reconquistaba un poco por allí, se enemistó con el arzobispo de Canterbury, de nombre civil Tomás Becket. El conflicto comenzó por un quíteme allá esas cortes seculares y con el rey unívocamente enrocado en la pregunta: «¿Nadie va a librarme de este cura entrometido?», y acabó con el entrometido cura venerado como santo y mártir. Entre ambos sucesos, el canterburiano arzobispo fue escabechado, mientras asistía a vísperas, por cuatro caballeros anglonormandos que habían decidido dar a la retórica pregunta de Enrique una práctica a la par que sangrienta respuesta, que a su vez desencadenó el cabreo papal de Alejandro III, quien excomulgó ipso facto al monarca por incitar solapadamente al degollamiento arzobispal. Y Enrique, que si lo decía por decir, que si era una broma, que si con lo que yo quería a Tomasín, que si anda papa no me seas cabezón, que si tú me dices ven lo dejo todo... Y Alejandro III, que si quieres rehabilitación toma tres tazas: primero te vamos a azotar un poco en la puerta de la catedral de Avranches, capital de la santa Normandía; después te vas a vestir de saco, no amniótico ni escrotal sino con el sambenito de tela áspera que te va a dejar el escroto como líquido amniótico y te vas a peregrinar a la tumba del pobre Becket; y por último o para comenzar, como veas, ya que hablamos de saco ve preparando unos cuantos ídems ahitos de libras de plata para financiar una cruzada o dos y aquí paz y después gloria... Habemus papam.

IÓSIF STALIN (6-12-1878/ 5-3-1973)

Ochocientos cuarenta años después del nacimiento en Le Mans de Enrique II Plantagenet, moría en Moscú Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido como Stalin. El jovencito Frankenstalin ya prometía desde sus días de comisario político para el ejército rojo, y no defraudó al alcanzar el poder absoluto tras la muerte de Lenin: ahora inicio la Gran Purga que, como bien indica su nombre es una limpieza intestinal en la que me eviscero de mis entrañables enemigos, y a ti te mando al Gulag, a ti al paredón, a Yezhov lo invito a un cóctel molotov, a Bujarin que lo parta un adoquín, a Yagoda lo invito a una boda (lorquiana), a Trotski que lo apiole Mercader en México y tiro porque me toca y la psoriasis mucho mejor, gracias; hoy firmo un pacto de no agresión con mi colega Adolf, y ya nos repartiremos Europa después; mañana se pasa el infame Adolfito el pacto por el forro de los führertestikels y se lanza teutónicamente a invadir mi feudo; pasado me desdigo de la campaña ateízante en la que me venía entreteniendo ya que necesito el apoyo de la Iglesia Ortodoxa para que mis soldados rojos combatan al invasor boche mientras le rezan al Patriarca Ecuménico, y la psoriasis en pura efervescencia de irascibilidad, qué agotador resulta ser el Padrecito de todas las Rusias, también conocido como el zar rojo, también conocido como Koda.

Menos mal que mis sacrificios serán reconocidos con dos (merecidísimas, no es por autolaurearme) nominaciones a los Premios Nobel de la Paz, aunque los suecos se harán los ídems y me escamotearán el galardón, serán kretiny. Como si alguien lo mereciera más que yo. ¿Que no estás de acuerdo? A Siberia.