TOP 5: Canciones que citan a Málaga

Ed Sheeran habla de Málaga en una canción. Con este pretexto, y pasando por alto canciones de grupos de por aquí, como las odas que han dedicado a nuestra ciudad o provincia grupos como Tabletom o Danza Invisible, y cantaores flamencos de todos los palos desde Camarón a Morente, mostramos un variadísimo top que pretende recuperar (otra vez) alguna de las canciones más gloriosas que jamás se han escrito sobre nuestro territorio.

1. ‘Ojú qué calor’, de Peña Wagneriana

La Peña Wagneriana, según reza el libreto de su único Ep, es “un misterioso grupo del que hasta ahora apenas tenías noticia. Desde los surcos de su primer vinilo nos proponen lo que todos deseamos secretamente: Hirnos de Andalucía”. En realidad esta peña fue un grupo arty del que formaron parte el artista nerjeño Rogelio López Cuenca, su hermano Antonio, Alain Piñeiro y Antonio Urbano, y es posiblemente lo más parecido que tuvimos en Málaga a la Velvet Underground porque Agustín Parejo School fue la Factory malagueña. En pleno éxtasis ochentero alcanzaron cierto eco nacional gracias al apoyo de Radio 3 de la época. En esta canción, la Peña Wagneriana enumera varios iconos andaluces: Duquesa de Alba, Puerto Banús, Despeñaperros, la viuda de Paquirri, El Rocío, Torremolinos o los molletes de Antequera, interrumpidos siempre por el mismo estribillo, “Ojú qué caló”, y cuyo videoclip forma parte de la colección del Reina Sofía.

2. ‘Memorabilia’, de Soft Cell

Imagino que los líderes de Soft Cell, Marc Almond y Dave Ball, se quedarían absolutamente fascinados con aquel espacio de despendole que supuso el Torremolinos de los años 70, justo en los últimos estertores de la dictadura. Inspirados por el boom turístico de aquellos años, por la calle San Miguel que bullía de tiendas para guiris y en la vieja frescura del término ‘souvenir’, los británicos Soft Cell abrían su mítico EP “Non Stop Ectasic Dancing” con esta canción que habla de los recuerdos y que, en su versión extendida, entra en bucle gracias a lo bien que suena Torremolinos mezclado entre sintetizadores.

3. ‘Rendez vous sur la Costa del Sol’, de Magazine 60

Una de las canciones fetiches y posiblemente lo más pop que jamás se ha compuesto sobre nuestro territorio fue perpetrada por un trío francés de eurodisco que formó el productor Jean Luc Drion, un tipo que ahora podríamos considerar como un gafe. Después de dos primeros trabajos que llegaron a disco de oro en Francia a mediados de los 80, fue su obsesión por triunfar en Europa la que le hizo acercarse a España con un disco, ‘Costa del Sol’, que resulta ahora atrapado en el delirio y la sinrazón. “Bienvenidos a Málaga, aquí está la movida, vente con nosotros al calor”. Así empieza.

4. ‘Torremolinos’, de Dorothy Squires

Dorothy Squires, cantante de Gales, fue una artista nacida para el cabaret y que acumuló cierto éxito en la época de los años 50 y 60, tratada en Inglaterra como una verdadera sensación de la canción ligera. Quizá su desafortunado matrimonio con el actor Roger Moore le hiciera conocer Marbella y la costa malagueña, así que en 1969 vio bien sacar una canción, ‘Torremolinos’, una oda que habla de un pequeñito y soleado pueblo de pescadores con casas blancas. Lo que era Torremolinos en los 60 es un mero reflejo de lo de ahora, pero sigue molando.

5. ‘New man’, de Ed Sheeran

La canción que ha servido para detonar este artículo pertenece al recién y último disco de Ed Sheeran, que por cierto acaba de terminar un año sabático en el que ha conseguido perder más de los 20 kilos que cogió por culpa de una dieta absurda basada en dos placeres culpables: la pizza y la cerveza. Sheeran está enamorado de España, por eso tiene tatuada la Sagrada Familia en la cadera y ha hecho un par de canciones dedicadas a nuestro país. Una es ‘Barcelona’, y la otra ‘New man’, en la que habla del novio de su ex, un tipo que viene a Málaga a ponerse tibio de cervezas pero que mantiene unos abdominales estupendos. No entraría en este top si no fuera porque es nueva.