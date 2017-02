Afirmaba Georges Bataille en 1929, en la entrada ‘Arquitectura’ del ‘Diccionario crítico’ que publicó, juntó a otros autores, en la iconoclasta y surrealista revista ‘Documents’, que «si acometemos a la arquitectura, cuyas producciones monumentales son actualmente los verdaderos amos de toda la tierra, agrupando bajo su sombra a multitudes serviles, imponiendo la admiración y la sorpresa, el orden y el temor, acometemos de alguna manera al hombre». Y sucedía a esta aseveración, absolutamente vigente hoy, una apostilla acerca de la relación entre arquitectura y poder y la capacidad de aquélla para traducir la sociedad que la ve nacer: «La arquitectura es la expresión misma del ser de las sociedades, en la misma forma que la fisonomía humana es la expresión del ser de los individuos». Esas opiniones de Bataille parecen convertirse en certezas a la luz de una exposición como la que el Centre Pompidou Málaga dedica a la arquitectura realizada en París entre 1945 y 2005. Así, las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas que se han sucedido en la capital francesa permiten advertir cómo responden a una «cuestión de Estado», no sólo a la capacidad para ordenar y guiar la renovación de la ciudad y el desarrollo de su aglomeración urbana, también a un modo de proyectarse (el poder) ante la ciudadanía –y ante los ojos extranjeros– a través de ciertos valores. Asimismo, en la disparidad de proyectos y en el cambiante gusto de los mismos se atisban nuevas sensibilidades no sólo estéticas, también cívicas y medioambientales, que posibilitan que se palpe el ‘ser de las sociedades’. De este modo, nos encontraremos ante operaciones de calado social (la regeneración de barrios y la creación de otros para responder a la migración); otras monumentales encaminadas a poner en relevancia la pujanza del país (económica, cultural, de interlocutor con el mundo árabe, etc.), que se desarrollan especialmente bajo el gobierno de François Mitterrand; y otras no tan deslumbrantes, pero de una utilidad y sapiencia imponentes, como algunos parques (el de La Villete o el André Citroën, ejemplar en la consideración patrimonial e integración de la arqueología industrial).

‘De la ciudad al museo. Arquitecturas parisinas 1945-2015’ La exposición: Una cuarentena de edificios e intervenciones urbanísticas se muestran mediante cerca de 70 registros, como planos y maquetas originales de esos proyectos; fotografías del momento de la ejecución y actuales; dibujos, ‘collages’, esbozos y bocetos; paneles y prototipos metálicos de paneles para fachadas; vídeos sobre los cambios en zonas de París, sobre edificios y debates entre arquitectos. La puesta en escena es de una sofisticación extrema. Comisariado: Olivier Cinqualbre y Valentina Moimas. Lugar: Centre Pompidou Málaga. Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n, Málaga. Fecha: Hasta el 5 de marzo. Horario: De 9.30 a 20 h. Cierra los martes.

La exposición nos permite hacer un viaje a la propia historia de la arquitectura, centrándonos en un caso como el de París, que, debido a su importancia, deviene trascendental y nos permite transitar por distintos periodos y estilos, recorriendo la evolución de la disciplina. Podemos presenciar desde la reconstrucción del París de posguerra, con las distintas etapas de esa evolución de la forma urbana parisina, hasta la actualidad, para asistir a la aparición de autores y a la construcción de edificios que con el tiempo han venido a constituirse en fundamentales y míticos respectivamente.

Si en la posguerra apenas hubo posibilidad de hacer actuaciones ambiciosas, quedando en valiosos ejercicios de ‘francotirador’, como los ejemplos de Jean Prouvé, a partir de los cincuenta la ciudad comienza a transformarse con infraestructuras, como la singular terminal aeroportuaria de Roissy, y operaciones de gran escala que harían que barrios enteros fueran sustituidos por otros de nueva planta y con criterios contemporáneos. Asimismo, se dota a la periferia de barrios y poblaciones para dar respuesta a la incesante inmigración, de los cuales, en un amplio arco temporal, se exponen los casos de La Cité de L’Étoile (1954-63), en Bobigny; La Noé (1971-76), en Chanteloup-les-Vignes; y el Distrito Pablo-Picasso (1973-81), en Nanterre. Es quizá este aspecto, el de la construcción y la consecuente ‘paz social’ de estos suburbios, el más complejo y, al día de hoy, más problemático al que se enfrenta la municipalidad parisina y la República francesa.

No podemos obviar cómo alguna de esas operaciones urbanísticas, que sirvieron para dotar a los dos cinturones o coronas concéntricas que rodean París (la Isla de Francia o Región Parisina) de estructuras para acoger los flujos migratorios, han resultado proyectos, a la larga, fallidos. Espacios que se han convertido en las últimas décadas en núcleos de conflictividad social, en los que ha prendido la mecha de las revueltas de las ‘banlieues’. Escenarios donde los jóvenes han acusado las desigualdades, el hastío, la exclusión, la falta de esperanza y, quizá a la postre, una errática política de vivienda, originando lo que se conoce como el «malestar del extrarradio». Películas como ‘La Haine’ (‘El odio’, 1995), de Mathieu Kassovitz, o la más metafórica ‘Les Bosquets’ (2015), del artista JR, nos acercan a situaciones de enfrentamiento y conflicto en la periferia parisina. De hecho, en los últimos años, algunos complejos urbanísticos que se fueron desarrollando en la aglomeración urbana de París se han ido desmantelando con la demolición de edificios y conjuntos firmados por maestros. Es el caso de Cité des Bosquets, en Montfermeil, en la que han ido cayendo edificios, algunos de Le Corbusier (1965). Nuevos programas, soluciones y conceptos arquitectónicos vienen a suceder, en un continuo bucle de renovación, a fórmulas que no resistieron el tiempo o, quizá, con un aura de razón y estandarización nacieron heridas.

Resulta sobresaliente la actuación en pos de la renovación en los setenta del centro urbano Ivry-sur Seine, con gran importancia de viviendas sociales. La intervención genera una suerte de topografía sumamente orgánica, a modo de vaguadas, ‘adornada’ por torres de viviendas como hitos en altura. El conjunto se ordena en construcciones con planos marcados por la angulosidad, al modo de estrella, de modo que las plantas son terrazas y se asemejan a ‘curvas de nivel’. El resultado sería el de unos modernos ‘jardines de Babilonia’ que integran la vegetación en la construcción merced a esas numerosas zonas escalonadas. En los grandes proyectos auspiciados por Mitterrand sorprende no ver la actuación de Ieoh Ming Pei para el Louvre, proyecto faraónico que no consistió sólo en la icónica pirámide, sino en un plan de ordenación de los accesos y liberación de dependencias administrativas que ocupaban el edificio. En cualquier caso, los ejemplos que se muestran trasladan la importancia de esa etapa (años 80).

El apartado ‘Objetos singulares’ nos sumerge en la arquitectura posmoderna. La maqueta de un edificio de viviendas de Fréderic Borel (1993-98) podría pasar por una escultura cubista, una obra de Lipchitz o un ‘assemblage’ de Picasso. Las maquetas revelan la condición plástica y escultórica de la arquitectura posmoderna, alejada definitivamente del rigor y la contención, en todos los sentidos, de otros momentos.