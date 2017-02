No me atraen los políticos pero tampoco cruzo de acera cuando los veo venir por la calle. Sin embargo, el pasado lunes iba paseando por el Parque con unos amigos franceses cuando un policía nos dijo que no podíamos pasar por delante del Ayuntamiento, ni del Banco de España, ni del Rectorado de la Universidad, ni del Museo de Bellas Artes. Nos obligó a cruzar al otro lado y desde la acera de enfrente distinguí a un policía sin casco en el tejado del Ayuntamiento. No estaba en la terraza sino en la cornisa, sin baranda, al aire libre. Jean le hizo una foto y Madeleine sintió un arrebato de vértigo. Nos fuimos a sentar a un banco cubierto de excrementos de gaviota. Miré al cielo gris y vi helicópteros sobrevolando la ciudad concéntrica. Les dije que habitualmente se permitía pasear por la calle a los ciudadanos, incluso con sus perros, y que sólo se impedía el paso cuando se celebraban cumbres hispano-francesas que no guardaban ninguna relación con nosotros.

Madeleine y Jean habían llegado a la Ciudad Cortada la víspera. La primera noche fuimos a cenar por el Centro y luego nos quedamos apresados en un bar de copas. Unos clientes cantaban ‘Que llueva, que llueva’ y otros tarareaban ‘Cantando bajo la lluvia’. Madeleine se puso a bailar mientras el agua y el alcohol subían de nivel. Hasta que acudieron los bomberos a rescatarnos y fuimos a por el coche que estaba en un aparcamiento del Centro. «No siempre llueve así», les dije, pero después de haber visto cómo reaccionó la clientela del bar dudo que me creyeran. Al ir a coger el coche surgió un nuevo imprevisto, el aparcamiento estaba inundado. El agua llegaba por encima de las rodillas y les dije que me esperaran a cubierto a la salida del aparcamiento. Al abrir la puerta del coche entró el agua conmigo. Luego intenté ponerlo en marcha una y otra vez, pero el motor se había ahogado. Al final, tras una larga espera, volvimos a casa en taxi. Eran las cinco y media, no sé si de la noche o de la mañana.

Al día siguiente fue cuando nos obligaron a ver la Ciudad Cortada desde el otro lado de la frontera, al margen de la reserva por donde se movía la tropa de legionarios, políticos y policías. Paseamos por la periferia, como habíamos hecho siempre. Resultó agradable beber cerveza sin que nadie nos echara de la barra y andar entre ciudadanos excéntricos sin cintas que marcaran la ciudad prohibida. En la cena hablamos de las medidas de seguridad que protegen a determinados cargos públicos mientras el resto somos considerados tipos sospechosos y brindamos por la ciudad sin límites.