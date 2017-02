Francis Wolff: «La belleza en el toreo es la máxima expresión del dominio del toro»

‘¿Es un arte la corrida de toros?’ fue el título de la charla-coloquio que Francis Wolff y Agustín Díaz Yanes ofrecieron ayer mano a mano dentro de las ponencias que organiza el Foro del Mediterráneo Siglo XXI y donde, por primera vez en sus 54 ediciones, se abordó el tema taurino. En ese marco, el filósofo francés destacó: «La belleza en el toreo es la máxima expresión del dominio sobre la embestida del toro, la materia prima sobre la que el torero crea arte».

En su ponencia, Wolff hizo un recorrido histórico sobre el sentido de la lidia, que pasó de tener en el siglo XVIII la exclusiva función de matar al toro, al objetivo de buscar el dominio antes de la muerte –evolución que se produjo en el siglo XIX– hasta llegar a la búsqueda del arte, la estética y la belleza que empieza a partir de la irrupción como novillero de Juan Belmonte en 1913 y la revolución que supuso su concepción de la tauromaquia.

En este punto, el catedrático emérito de Filosofía en la Escuela Normal Superior de París sostuvo que la belleza artística no ha acabado con las anteriores funciones de la tauromaquia, sino que es su máxima expresión. Yañadió que la corrida de toro es «un arte contemporáneo» en el que conviven los valores del dominio del toro (la lucha del hombre contra un animal), la valentía (el principio ético de un hombre que se desapega de los azares de la existencia para buscar una victoria sobre lo imprevisible) y la belleza (lo estético).

Sobre la disquisición de si la corrida de toros es un arte, el cineasta Díaz Yanes afirmó que no sabría responder a esa pregunta pero sí subrayó que es un espectáculo «distinto a cualquier otro» e impregnado de una magia que lo convierten en «algo raro y extraño», donde reside su trascendencia.

Wolff y Díaz Yanes, dos de los referentes intelectuales en defensa de la Fiesta Nacional, se pronunciaron sobre algunos de los asuntos que afectan a la tauromaquia. Así, sobre los ataques del movimiento animalista, el filósofo francés instó a los aficionados a ejercer sin complejos su afición y a hacer una labor pedagógica.

«Internamente en la fiesta de los toros no hay crisis ninguna. Tenemos que defender la fiesta yendo a las plazas, como aficionados, sin complejos; no puede ser que los aficionados vayan a los toros escondiéndose. El movimiento animalista no va a acabar ni hoy ni mañana, cada vez va a ser más fuerte», dijo.

Respecto a las críticas sobre el daño al toro, Francis Wolff fue muy claro al subrayar que los primeros animalistas son los aficionados «que defienden a las especies según su naturaleza» y denunció que hay una crisis moral» en una sociedad que equipara al hombre con los animales. Así, apuntó que las relaciones o contratos que se establece entre el hombre y los animales son diferentes y no es lo mismo la que existe con una mascota que la que se establece con los animales que surten al hombre de alimentos o con las especies salvajes (donde se incluye el toro de lidia) y nocivas.

Díaz Yanes defiende que el futuro de la fiesta pasa por mantener su pureza y rechaza suprimir la muerte del toro

En lo que respecta al futuro de la fiesta y su posible evolución hacia un espectáculo con menos sangre y donde el animal no muera en la plaza. Wolff sentenció:«Una corrida sin la muerte del toro en la plaza es como un partido de fútbol sin balón;las faenas estarían inacabadas». Mientras que Díaz Yanes aseguró que la pervivencia de los toros pasa por mantener su pureza y rechazó abolir la muerte del toro en la plaza: «Si lo quitan no iría más a los toros porque la corrida sería una coreografía hueca».

El cineasta recordó la presencia de la tauromaquia en su cine y contó que Viggo Mortesen se basó en la manera de andar del matador Curro Vázquez para su personaje en la película ‘Alatriste’.