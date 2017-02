Sergio Vila-Sanjuán: «En la novela negra se suele empezar mejor de lo que se acaba»

Como su personaje Víctor Balmoral, Sergio Vila-Sanjuán (Barcelona, 1957) es periodista. Y ambos tienen lo que el escritor llama un «horario flexible». Por eso, el autor aprovecha los huecos entre sus artículos para el suplemento cultural de ‘La Vanguardia’ para pergeñar novelas y en la última nos presenta a Balmoral que, además de informar de exposiciones y temas artísticos, recibe un encargo que pone a prueba su olfato profesional: investigar el pasado de un empresario, político y mecenas recién asesinado. ‘El informe Casabona’ es la denominación de ese documento detectivesco elaborado por el personaje, pero también el título de la tercera novela de Vila-Sanjuán que traza una intriga periodística que repasa la historia reciente de España bajo las claves de la novela negra. Un género de moda que, no obstante, tiene su telón de Aquiles: «Muchas historias suelen empezar mejor de lo que acaban», confiesa el propio escritor, que hoy miércoles presenta su nuevo libro en el Aula de Cultura de SUR en un acto organizado en colaboración con la Obra Social La Caixa.

Aula de Cultura Acto: Conversación sobre la novela ‘El informe Casabona’, con su autor, Sergio Vila-Sanjuán, y la escritora Cristina Consuegra. Organizan: Aula de Cultura de SUR, con lo colaboración de la Obra Social La Caixa. Fecha y lugar: Hoy, miércoles 22, a las 19,30 horas, en la Sociedad Económica de Amigos del País.

Atractivo no le falta al comienzo de la novela de Sergio Vila-Sanjuán con un «arranque a lo Agatha Christie» con la muerte repentina del industrial Alejandro Casabona durante una comida de gala en el Palacio Real. «El personaje fallecido es una intersección entre la política y la cultura, lo que me permitía ilustrar las atmósferas de poder y hacerlo a través del periodismo que, es una profesión, que te da acceso a protagonistas y ámbitos reservados para el resto», reconoce el también autor de ‘Una heredera de Barcelona’ y ‘Estaba en el aire’, que mantiene la intriga de la investigación usando un ámbito poco común como son los géneros periodísticos: una necrológica del fallecido, entrevistas con los implicados y un dossier que guarda alguna que otra sorpresa del pasado.

Una investigación que surge con el encargo encubierto a un periodista de la realización de un informe. Un origen que recuerda el origen de la gran saga que ha revitalizado el género negro, ‘Millenium’, que parte también de la indagación de una muerte por parte de un periodista para la escritura de un supuesto libro. «Nadie me lo había dicho y me encanta la comparación porque me impactó mucho Stieg Larsson, que ha escrito de lo mejor de la reciente novela negra», asegura Vila-Sanjuán, que también tiene como un «referente lejano» la figura de Tintín, el periodista aventurero que este autor suele «releer» cada cierto tiempo. «Aunque tengo que decir que en ningún cómic he visto escribir a Tintín y Balmoral sí que lo hace», afirma el autor con ironía.

Asignatura Pendiente

El escritor niega que, detrás del mecenas Alejandro Casabona y su aventura de crear un museo con su colección, exista un personaje concreto. Ni siquiera la baronesa Carmen a Thyssen, cuyos fondos artísticos son últimamente materia de negociación político-artística. «El personaje es un compendio de muchos referentes y su condición de empresario y político me permitía acercarme a esa alta sociedad que muchas veces liquida con Hacienda negociando con sus obras de arte», asegura Vila-Sanjuán que aprovecha para reclamar la siempre prometida, pero nunca aprobada Ley de Mecenazgo.

«Es nuestra asignatura pendiente para que gente de dinero invierta fondos privados en cultura y le resulte rentable como en otros países europeos», se lamenta el periodista que sabe de lo que habla. Por eso, añade que el fenómeno museístico vivido en Málaga en los últimos años se «ve desde fuera con mucho interés». «Ha puesto de manifiesto lo que dice la Unesco en su último informe sobre la importancia de las políticas culturales para dinamizar las ciudades», concluye el escritor.