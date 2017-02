María Tena: "Si todo está normalizado, ¿qué de raro hay en escribir sobre una pareja homosexual?"

Seis meses en Shanghái marcan a quien los vive. Unos descubren una cultura fascinante, otros encuentran al amor de su vida y a ella le dejó una novela. Como comisaria del pabellón de España durante la Expo de Shanghái 2010, María Tena se vio de repente en un mundo para ella desconocido, como "si fuera Marte", trabajando, conviviendo y negociando con los chinos; una experiencia que le impactó tanto que quiso canalizarla a través de la literatura. Un encuentro "delante de su cara" entre un sofisticado occidental y un chino pobre fue el "chispazo" que encendió 'El novio chino' (Fundación Lara 2016), la novela que le ha valido el Premio Málaga 2016, ya a la venta.

"Ahora soy gay y soy china", declaró María Tena con ironía en la presentación. Heterosexual y madrileña, la escritora reconoció que le costó "una barbaridad" meterse en la cabeza del protagonista chino, pero es la única manera en la que los escritores pueden contar una historia creíble. "Y me gusta la idea de que una persona heterosexual pueda escribir con normalidad una historia sobre una relación homosexual", admitió. Rompe así con barreras que todavía hoy existen en la literatura homosexual, hasta ahora "muy restringida" a ese colectivo en los autores y en los relatos. Pero "si las cosas están normalizadas, ¿qué de raro hay en escribir sobre una pareja homosexual?", se pregunta. Sin embargo, sigue viéndose como algo extraño si viene de alguien que no pertecene a ese colectivo. De hecho asegura que hace año y medio pensaba que su novela "no la leería nadie" por este motivo. "Pero hace cuestión de un año se dieron muchos premios en EE UU a escritores heterosexuales con historias homosexuales", añade. La cosa está cambiando.

Es una historia de amor por encima de los géneros que se produce en un contexto concreto, en la Expo de Shangái, una "ciudad efímera que crea sus pabellones para ser demolidos", como detalló Herminia Luque, ganadora de la anterior edición del premio. De autora a autora, Luque alabó la capacidad de Tena de "crear universos desde un lenguaje transparente y de una tersura increíble que funciona como una especie de lente de ampliación de dos mundos". Por un lado, el de Bruno, un rondeño que ha encontrado una solución a sus desvelos económicos trabajando en la delegación española en la Expo; y por otro el de Ben, un muchacho que ha huido de su aldea y vaga por la ciudad.

María Tena (Madrid, 1953) se alzó con el premio, dotado con 18.000 euros, en la décima edición del galardón al que concurrieron alrededor de 500 obras. Convocado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y con la colaboración de la Fundación José Manuel Lara, el jurado estuvo integrado por Antonio Soler, Luis Alberto de Cuenca, Eva Díaz, Ignacio F. Garmendia, Alfredo Taján y Susana Martín, directora general del Área de Cultura que ejerció de presidenta.