La vi arrodillada y llorando en el puente después de haber intentado saltar al río sin agua. Ella no deseaba seguir viviendo sin el amor de su vida. Hay que querer mucho a alguien para olvidarse del mundo con sus países, ciudades y habitantes; accidentes geográficos; mares y océanos; el sol, la luna, las estrellas; los amaneceres y atardeceres. En fin, abandonarlo todo por un hombre que la dejó en el mismo sitio en el que hay cientos de candados que son los símbolos de otros amores que sellaron un compromiso y luego, tal vez, tiraron las llaves al cauce seco del olvido.

Nunca he utilizado candados para cerrar taquillas, maletas y mucho menos relaciones amorosas. No me gusta hablar del futuro, ni hacer proyectos a largo plazo. Al recordar a la Chica del Puente imagino al desconocido que continuó caminando sin volver la vista, sin escuchar los lamentos. A veces quien rompe la relación no es consciente del dolor que causa. Sin embargo, ocultar la verdad y prolongar la agonía todavía resulta más cruel. Hay amantes que nunca dan la espalda al recuerdo, aunque se revuelva contra ellos, y también los hay que pasan por la vida sin mirar atrás, como si no quedara nada, ni tan siquiera un rescoldo de pasión entre las cenizas.

El pasado martes, 14 de febrero, Día de los Enamorados, fui a dar una vuelta y al atravesar el puente vi a una pareja haciéndose una foto en la que posaban felices señalando el candado que acababan de cerrar en la baranda. Me vino la imagen de un día de San Valentín en la ciudad de Los Ángeles. A media tarde, el metro iba con un gran número de pasajeros que sostenían globos rojos con forma de corazón. Era una imagen curiosa, una metáfora del amor posesivo. El corazón flotando en el aire y los enamorados quietos en sus asientos, controlando que no se les fuera de la mano, que no se escapara antes de tiempo, ni explotara y quedase arrugado, como muerto. Imaginé aquellos mismos globos al cabo de los días, desinflados y ocultos bajo un mueble en cualquier rincón de la casa. Pensé que sería mejor dejarlos volar por la ciudad abierta, fuera del metro, hasta que se perdieran en el cielo.