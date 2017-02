'Orgullo y prejuicio' a la americana

Madrid. Tiene madera de bestseller, al menos en Estados Unidos, donde el pasado verano se hizo un hueco entre los más vendidos según la lista que confecciona 'The New York Times'. Se titula 'Sin compromiso' y su autora, Curtis Sittenfeld (Cincinnati, 1975), apenas puede reprimir su «excitación y curiosidad» a la espera de la acogida en España. La novela acaba de publicarse en la editorial Siruela, en la colección Nuevos Tiempos, donde alterna con libros de Dario Fo y Luis Goytisolo.

«¿El secreto de mi éxito? Mezclo la medida justa de romanticismo y de inteligencia. Eso siempre funciona», asegura en conversación telefónica desde su residencia en St Louis, en pleno Medio Oeste del país de Donald Trump. La novela de Sittenfeld es una apuesta del prestigioso sello Siruela por el género 'chick lit', muy en boga en los últimos tiempos, dirigido a lectoras de entre 20 y 40 años que buscan entretenimiento y sexo. Sin más pretensiones. Las tramas tienen habitualmente como protagonistas a mujeres trabajadoras y occidentales, de raza blanca y amigas del glamour, máxime cuando se materializa en hombres bien trajeados y con cuentas corrientes de muchos ceros.

Tal es el caso de 'Sin compromiso', una revisión de 'Orgullo y prejuicio', el clásico de Jane Austen que más se presta a vueltas de tuerca. Lo mismo se ha ambientado en una comunidad de muertos vivientes ('Orgullo y prejuicio y zombis') que se ha replanteado con una protagonista obsesionada con las bragas-faja ('El diario de Bridget Jones'). «Fue un encargo de la rama británica de la editorial HarperCollins. Querían que modernizara la novela. Me hizo mucha ilusión olvidarme de la campiña inglesa y del siglo XIX para resituarla en el presente y, además, ¡en Cincinnati¡ Yo soy de ahí...».

A su juicio, no han perdido vigencia los encuentros y desencuentros entre Liz Dennet y Mr. Darcy, condenados a sufrir una tensión sexual que roza lo inaguantable. En el siglo XIX no tenían más remedio que reprimir las ganas, ya fuera correteando por el campo o zambulléndose en un lago. Literalmente. La escena del chapuzón, recreada en una célebre serie de la BBC, ha marcado a generaciones de inglesas, sobre todo porque Mr. Darcy era un jovencísimo Colin Firth y la ropa chorreante y pegada al cuerpo desataba la imaginación.

En su adaptación no se descartan las relaciones sexuales.

Claro, era impensable que no las hubiera y más todavía porque Liz tiene cerca de 40 años, el doble que el personaje de la novela original. Quería justificar la preocupación de su madre al no verla casada, y eso no tenía sentido si tenía 20 años.

¿Está muy extendido en Estados Unidos el 'hate sex' (traducido en la novela como 'polvo del odio')?

Eeeeh. No lo sé, la verdad.

Se trata de un concepto muy anglosajón.

Sí, cada vez se habla más del 'hate sex'.

Sexo con alguien que detestas.

Sí, eso es.

¿No había mejor manera de actualizar 'Orgullo y prejuicio' que recurrir a la parodia?

Quería hacer una ficción divertida. Eso lo tenía claro desde el principio. Intenté respetar el talante de los personajes pero los adapté al siglo XXI. De ahí que Liz sea periodista en una revista femenina y Darcy, un neurólogo de prestigio.

Para Jane Austen, la obsesión por el dinero y el estatus era un obstáculo para el amor. En su novela, el materialismo y el clasismo son parte de la vida. No hay crítica.

Yo creo que la preocupación por la estabilidad económica está igual de presente que antes. La única diferencia es que ahora tenemos más salidas, además del matrimonio.

¿Se considera feminista?

Sí, claro, defiendo la igualdad de hombres y mujeres.

Vicisitudes de Laura Bush

Hija de una profesora de Historia del Arte en un colegio privado de Cincinnati y de un consejero financiero, Curtis Sittenfeld se graduó en Escritura Creativa en la Universidad de Stantford. Es una autora que conoce muy bien el mercado literario en Estados Unidos y puede preciarse de haber lanzado cinco bestsellers en la última década.

La mayoría de sus personajes se desenvuelven en ambientes privilegiados, donde todo el mundo es capaz de desentrañar el significado de la carta de un menú en francés. Incluso los adolescentes están pendientes de su acento y sintaxis para dejar claro que no pertenecen al pueblo llano. Hay mucho de su vida y carácter en las páginas de sus libros. La excepción que confirma la regla es 'American wife' que cuenta las vicisitudes de un álter ego de Laura Bush, es decir, de una militante del partido Demócrata que termina casándose con un vástago de la élite republicana. Siempre las altas esferas.

Es un mundo que seduce a Curtis Sittenfeld y más todavía en estos momentos, a la vista del sesgo que está tomando la política en su país. Dice que le costó recuperarse de 'shock' que supuso la victoria de Donald Trump. «Estamos viviendo tiempos muy preocupantes. Yo tengo 41 años y jamás había experimentado tanta incertidumbre».