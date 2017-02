Noche para la ira, monstruo Bayona

El guión decía que iba a ser 'Tarde pra la ira', pero más bien fue una 'Noche para la ira'. El filme de debutante Raúl Arévalo fue el gran triunfador al llevarse los Goya a de una gala en la que la Academia también quiso reconocer a José Antonio Bayona y a su superproducción 'Un monstruo viene a verme', que se llevó nueve premios Goya, entre ellos el de mejor director. Un reconocimiento de la Academia a su capacidad para crear grandes producciones ahora que se marcha a Hollywood a dirigir la nueva entrega de la saga jurásica. El resto de galardones de este filme fueron t

PALMARÉS Mejor película: 'Tarde para la ira', de Raúl Arévalo Mejor director: José Antonio Bayona por 'Un monstruo viene a...' Mejor actriz protagonista: Emma Suárez por 'Julieta' Mejor actor protagonista: Roberto Álamo por 'Que Dios nos perdone' Mejor actriz de reparto: Emma Suárez 'La próxima piel' Mejor actor de reparto: Manolo Solo por 'Tarde para la ira' Mejor actriz revelación: Anna Castillo por 'El Olivo' Mejor actor revelación: Carlos Santos por 'El hombre de las mil...' Mejor guion original: David Pulido y Raúl Arévalo por 'Tarde para la ira' Mejor guion adaptado: Alberto Rodríguez y Rafel Cobos por 'El hombre de las mil caras' Mejor director novel: Raúl Arévalo por 'Tarde para ira' Mejor película de animación: 'Psiconautas' Mejor película documental: 'Frágil equilibrio' Mejor película europea: 'Elle' Mejor película iberoamericana: 'El ciudadano ilustre' Mejor fotografía: 'Un monstruo viene a verme' Mejor música original: Fernando Velázquez por 'Un monstruo viene verme' Mejor dirección artística: 'Un monstruo viene a verme' Mejor sonido: 'Un monstruo...' Mejor vestuario: '1998. Los últimos de Filipinas' Mejor maquillaje y peluquería: 'Un monstruo viene a verme' Mejores efectos especiales: 'Un monstruo viene a verme' Mejor dirección de producción: 'Un monstruo viene a verme' Mejor canción original: Silvia Pérez Cruz por 'Cerca de tu casa' Mejor corto de ficción: 'Timecode' Mejor corto de animación: 'Decorado' Mejor corto documental: 'Cabezas habladoras' Goya de Honor: Ana Belén.

La sorpresa fue el doble Goya de Emma Suárez como protagonista de 'Julieta' y actriz de reparto por 'La próxima piel', una hazaña que solo había conseguido en la historia de los 31 años de los Goya otra actriz: Verónica Forqué. El propio Pedro Almodóvar, su director en 'Julieta', le entregó el galardón y ella le agradeció que le exigiese y se lo hiciera pasar «mal» en el rodaje porque eso le hizo mejorar. Por su parte, 'La próxima piel' se estrenó en el pasado Festival de Málaga, por donde también pasó 'Cerca de tu casa' que también fue nombrada entre las ganadoras con el premio a la mejor canción original para Silvia Pérez Cruz. Un momento que la cantante y actriz aprovechó para entonar la canción y dedicársela a los deshauciados de los que habla la letra.

En el apartado revelación, Carlos Santos se llevó un merecido e inesperado galardón por su interpretación del corrupto Luis Roldán en 'El hombre de las mil caras', mientras que Anna Castillo se llevaba el galardón por 'El Olivo' y se lo dedicaba a su mejor amiga, la malagueña Belén Cuesta, que también estaba nominada en el misma categoría. «Belén esto es tuyo».

El presentador Dani Rovira tenía una papeleta complicada con esta tercera gala de los Goya. Su salida en redes sociales el pasado año arrepintiéndose de haber presentado la gala dejó una sensación de ceremonia fallida, lo que no fue así en directo. No obstante, el malagueño supo quitarse rápidamente ese tropezón recurriendo a sus mejores armas: el humor y el ingenio. Su parlamento sobre el tres -su número de galas- y sus sinónimos fue brillante, le mandó un recadito a Trump («que sepas que aquí en España la palabra cine se escribe con i 'latina'») y, en el año que se ha discutido a Fernando Trueba y Pedro Almodóvar por cuestiones extracinametográficas, reivindicó que nuestro país es «mucho más respetado en el mudo gracias a ellos».

Una reivindicación que gustó al cineasta manchego, que lo escuchaba en primera fila, aunque su tensión fue palpable cuando Rovira se dirigió directamente al director de 'Julieta'. Pero Rovira no dijo una palabra de los 'papeles de Panamá', sino que lo felicitó por presidir el próximo jurado del Festival de Cannes y, como no se quitaba las gafas oscuras, le preguntó cómo se veía la gala en 3D. Rovira se rió de sí mismo y de muchos de los presentes, sin duda el mejor antídoto contra las críticas que después siempre surgen de colectivos mencionados. A ver que dicen este año los fabricantes de palomitas y los mossos d'Escuadra. Pero a cambio se plantó vestido de Superman y la presidenta de la Academia, Yvonne Blake, le espetó que parecía más bien Superlópez. Y no iba descaminada ya que es el próximo proyecto que espera al malagueño.

El conductor dijo que le iba a dedicar a la política el mismo tiempo que los partidos dedican a la cultura y fue así. Es decir, pocas menciones al respecto. Los que sí tocaron la reivindicación fueron precisamente la oscarizada Yvonne Blake y el vicepresidente de la Academia, el cineasta Mariano Barroso, al tocar el IVA cultural en la semana en la que el Gobierno había decidido precisamente no bajar este impuesto como al resto de espectáculos. Por ello expusieron los datos y explicaron que, de la recaudación del cine el pasado año, se aportó a las arcas estatales 105 millones de euros por IVA, mientas que la industria audiovisial recibió 77 millones de dinero público. «No somos un sector que vive del Estado, sino que genera riqueza para el Estado», dijo Barroso.

En su discurso, Blake también se refirió tuvo espacio para los logros en otras cinematografías y cito al malagueño Marcos Fajardo que estaba en la gala y que en unos días recibirá en Los Ángeles el Oscar científico por su innovador 'software' de efectos especiales que se utilizan en casi todo el cine de ciencia ficción de Hollywood, desde 'Star Wars' al último 'Alien'.

La gala fue muy reivindicativa con la situación de los actores, donde sólo el 8% puede vivir de su exclusivamente con su trabajo. Una de ellas, fue el Goya de Honor, Ana Belén, que se llevó un largo aplauso en reconocimiento a su carrera. La actriz recordó a aquella niña de barrio que comenzó en 'Zampo y yo' y alzó la voz por las mujeres de la profesión ya que todavía «nos cuesta que se nos reconozcan al mismo nivel que al de los hombres».

Rovira también se guardó algún que otro guiño a Málaga y, al recordar que era el Día contra el Cáncer, lanzó un mensaje al marbellí Pablo Ráez y su lucha con un gesto del brazo y el lema «Siempre fuerte».