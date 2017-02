Lucha titánica

Ha sabido Francisco Peinado (Málaga, 1941) no convertir sus circunstancias vitales, marcadas por el dolor y la enfermedad, en una especie de oscura y dramática ‘torre de marfil’, en cuyas sombras ensimismarse. Bien es cierto que en la década pasada, el artista pareció encerrarse en esa torre, convirtiéndose a sí mismo en sistemático objeto de una autorrepresentación trágica, marcada por lo escatológico, en la que abundaban las imágenes de personajes vendados y postrados en convalecencia, los cuales podían generar un arco muy amplio de respuestas: desde la compasión hasta la repulsión. Esas obsesiones e imágenes convertidas en recurrentes, que responden indudablemente a experiencias trascendentales y de ‘rebasamiento de límites’ –la cercanía de la muerte y la metamorfosis de la propia imagen de uno–, aún aparecen en esta exposición de obra reciente. Sin embargo, esa punción ha avivado y agudizado en Peinado una conciencia crítica y una mirada perspicaz a la realidad sociopolítica que soportamos, así como una visión trágica del acontecer del mundo. Tanto es así que las últimas muestras individuales, ‘La ruta del oro’ (2009) y ‘Made in Germany’ (2013), se fundamentaban en auténticas andanadas críticas –cuando no varapalos– a los poderes, desde la política española al protagónico papel de Alemania en una Europa ‘austericida’; pero también arremetía contra algunas taras que los «años del entusiasmo» habían hecho florecer en la población. Esta sátira social despiadada también se mantiene ahora en muchas obras.

Francisco Peinado: ‘Acción nuclear’ La exposición: 17 pinturas, todas ellas óleo sobre distintos soportes como el lienzo, el cartón o la madera. Se dividen en dos grupos de temática diferente aunque compartan la misma angustia; en la planta sótano sus obsesiones personales, mientras que en la planta baja escenas bélicas y apocalípticas. Lugar: Galería JM. Duquesa de Parcent, 12, Málaga. Fecha: Hasta el 25 de febrero. Horario: Lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 h. y de 17.30 a 20.30 h.; sábados, de 11.00 a 14.00 h.

Por tanto, a sus obsesiones como individuo, a la pelea consigo mismo, con sus demonios y fantasmas, Peinado suma la refriega con todo aquello que considera deleznable y execrable de la sociedad y principalmente de los poderosos. No cabe, pues, como único ‘frente’, ‘encerrarse’ en lo que lo devora, en construir una suerte de angustiosa hagiografía de sí mismo. A esta mirada interior, tal vez un ejercicio de catarsis o de exorcismo, le acompaña esa otra que ejerce sobre el contexto sociopolítico. Ésta parece obedecer a un desencanto del mundo, no un desencantamiento del mundo como lo empleaba Max Weber; esto es, responde a un haber perdido alicientes, esperanzas y confianza. Y ahí surge la pintura como única tabla de salvación, como auténtica ‘balsa de la Medusa’ en la que sobrevivir al naufragio y a la enajenación de otros que puedan compartir ese viaje a la posible salvación. No sólo su imaginería, en ocasiones delirante y onírica, responde a ello, sobre todo su factura expresionista, cargada de violencia y en la que la rotundidad de la materia pictórica adquiere protagonismo.

Dicho esto, la exposición se inicia con un escenario de extrema y paradójica luminosidad, con imágenes vibrantes y claras que escapan a la oscuridad y al color en tono bajo de muchas de sus obras que se ambientan en interiores. Sin embargo, la muerte, la guerra y un final apocalíptico, de naturaleza nuclear, se esconden en muchas de ellas.

Las dos piezas monumentales, de temática bélica, que se encuentran en el espacio principal de la galería, ‘Submarino’ y ‘Helicóptero’, nos proveen de un diálogo enriquecedor en lo relativo a la factura de Peinado y, sobre todo, al propio proceso. Ambos fueron iniciados en 2008, pero, mientras ‘Helicóptero’ fue acabado en ese mismo año, ‘Submarino’ se concluyó en 2016, generándose cambios sustanciales. El fondo del aparato aéreo es exquisito, construido como si de un ‘patchwork’ se tratara: un cielo hecho de muchos cielos, de evocaciones a cielos en distintas épocas y momentos: azules, celestes, grisáceos, violáceos. Sin embargo, en ‘Submarino’, un fondo muy similar parece estar oculto bajo otras capas de pintura, tanto como de un corpus de pequeñas figuras (bombas, minas, dianas y hasta tanques en un paisaje abisal) que acaban por acallar con más materia las sugerencias del límpido fondo. De las economías de medios y representación de ‘Helicóptero’ a la densidad y carga matérica de ‘Submarino’.

‘Acción nuclear’, la obra que da título a esta exposición, nos sitúa ante un escenario trágico en el que un hombre grita e implora en pleno fragor de la batalla. Junto a estas obras, la muerte aparece en otras mediante la crudeza del símbolo, como en ‘Calavera’ y ‘La bañera’, piezas tan extraordinarias como las anteriores. Frente a la calavera envuelta en un mosaico mortuorio de la primera de ellas, en una bañera un personaje cadavérico, casi que con una máscara a lo Guayasamín o siendo un Marat esquelético, parece respirar la muerte que, cual vapor de baño, ‘flota en el aire’. Cierra esa angustiosa visión del mundo varios paisajes post-apocalípticos. Uno de ellos, dominado por un cielo violáceo y por un escenario aparentemente devastado, de árboles consumidos y yermo por la propia acción del Hombre, trae al recuerdo los escenarios que Cormac McCarthy describe en ‘La carretera’ (‘The Road’, 2006), llevada al cine en 2009 por John Hillcoat.

La muerte, la guerra y un final apocalíptico,de naturaleza nuclear, se esconden en muchas de las obras de Peinado

Una vez acontecido el drama global, azorados ante la premonición de Peinado, es tiempo, merced a un montaje afortunadamente útil, de introducirnos en la no menos asfixiante atmósfera de las obsesiones del pintor, quien se autorrepresenta en el trance de la enfermedad. Son todas escenas de un onirismo rayano en la pesadilla, que mantienen, además del expresionismo con el que convierte en grotescos a sus personajes, cierto ‘magicismo’ que sigue acarreando desde el principio de su carrera. La pintura vuelve a aparecer como ‘campo de batalla’ para él, como lucha titánica contra lo que le ahoga.