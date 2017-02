Las galerías aguantan el tirón de los museos

Cuesta encontrar la semana en la que un museo no presenta en Málaga una exposición, un ciclo de conferencias, un seminario o alguna otra iniciativa en su agenda. Un tirón espoleado en la mayoría de los casos a cuenta del presupuesto público al que siguen respondiendo las salas privadas de la provincia, ya sean comerciales o no. Sin ir más lejos, media docena acaban de presentar sus nuevas propuestas, destiladas en las líneas siguientes.

Galería Isabel Hurley

Daniel Silvo y la caducidad de la obra de arte

Daniel Silvo regresa a la Galería Isabel Hurley de la capital, donde ha presentado tres exposiciones anteriores, con el proyecto ‘Conservar y divulgar’, centrado en la cuestión de la caducidad de la obra de arte. Desde la galería malagueña avanzan que las obras de Silvo «exploran los límites de la durabilidad y conservación del objeto artístico contemporáneo». El proyecto incluye el vídeo ‘Dust/Polvo’ (2016) que muestra el proceso de abandono de cuatro obras de artistas mexicanos en zonas de Estados Unidos y esa documentación acaba convirtiendo una pieza ‘de sala’ en una obra de ‘land art’.

Dirección. Paseo de Reding, 39.

Fecha. Hasta el 11 de marzo.

Horario. De martes a jueves, de 11.00 a 13.30 y 17.30 a 20.30 horas; viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00; sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Taller Gravura

Fotografías de Picasso a cargo de Antonio Cores

Después de más de tres décadas, Gravura se ha convertido en la referencia ineludible para los amantes del grabado en Málaga. Sin embargo, el taller cambia de registro en su nueva exposición con un conjunto de fotografías de Picasso realizadas por Antonio Cores. Las imágenes muestran la intimidad y el proceso creativo del artista malagueño y «poseen un importante valor documental tal como deseaba Picasso que tuvieran esta clase de trabajos, pues nunca dejaba que hubiera ni el más mínimo rastro de puesta en escena en las imágenes que se tomaban de él», ofrece Alfonso Palacio en el texto que acompaña a la exposición.

Dirección. Pasaje Ntra. Sra. de los Dolores de San Juan, 3, primero.

Fecha. Hasta el 17 de febrero.

Horario. Lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 h.

Casa Sostoa

La sensualidad en manos de cuatro autores diferentes

«‘Big time sensuality’ no es solo una canción de Björk. También es el cimiento argumental para plantear esta selección de artistas y obras en la que proponemos conexiones y segundas lecturas, gracias al pretexto de la sensualidad y sus implicaciones», resume Pedro Alarcón, promotor de Casa Sostoa, el dinámico centro cultural que reúne en su nueva exposición las creaciones de Álvaro Albaladejo, Juanjo Fuentes, Eugenio Rivas y Noemí Ruiz. Pintura, dibujo, instalación y escultura se dan la mano en la nueva y sugerente propuesta de Casa Sostoa.

Fecha. Hasta el 28 de marzo.

Cita previa. En casasostoa.es

El Estudio de Ignacio del Río

Víctor Carrasco reúne sus esculturas en ‘Inflexión’

«Víctor Carrasco ha cifrado su trabajo en una contienda pacífica, aunque no menos obsesiva, con la madera –cedro, pino, cerezo, jatobá, roble…–, el minucioso pulimento de la superficie, que se enseña virgen o a la que se horadan, o se superponen, oquedades, crean y recrean múltiples grafías que marcan el devenir de un tiempo ido y abrupto», escribe Alfredo Taján sobre la obra que recala en la sala situada en la zona bautizada como el Soho.

Dirección. C/ San Lorenzo, 29.

Fecha. Hasta el 10 de febrero.

Horario. De lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 h.

Arriba, Víctor Carrasco, junto a dos de sus piezas. Abajo, a la izquierda, detalle de la obra de Silvo. A la derecha, una de las fotos expuestas en Gravura. / Ignacio del Río | SUR | Antonio Cores

Facultad de Bellas Artes

Hadaly Villasclaras bucea en el lenguaje del poder

Hadaly Villasclaras es uno de los jóvenes talentos que despuntan en la escena artística malagueña. Tras presentar su trabajo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), en ColumnaJM y en la Fundación Valentín de Madariaga, entre otros espacios, Villasclaras firma ahora el proyecto ‘Death or Glory (just another story)’ en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga con el comisariado de Carlos Miranda. La autora se mantiene fiel a la mezcla de disciplinas y soportes en esta propuesta que indaga en las distintas formas que toma el lenguaje del poder, ya sea político, económico o social.

Dirección. Campus de El Ejido.

Fecha. Hasta el 24 de febrero.

Horario. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h.

Colegio de Arquitectos

La Casa Amarilla presenta la obra de Gema Casas

El colectivo artístico La Casa Amarilla pone una pica en la sala de exposiciones del Colegio de Arquitectos de Málaga con la obra de Gema Casas, que este viernes inaugurará la exposición ‘7-14 del No Estado’. El trance entre la vigilia y el sueño marca la pauta de este proyecto.

Dirección. C/ Palmeras del Limonar.

Fecha. Hasta el 18 de febrero.

Cita. A través de la dirección lacasa@lacasa-amarilla.es

Alianza Francesa

Lo fugaz y lo inestable en la obra de Eugenio Rivas

Eugenio Rivas hace doblete en la cartelera expositiva malagueña, ya que a su presencia en Casa Sostoa suma su exposición individual ‘Fail again, fail better’ en la sede de la Alianza Francesa. Lo fugaz y lo inestable, unidos a la importancia del momento presente, del aquí y el ahora, surgen como ejes esenciales en la obra del autor, tal y como indica Pedro Alarcón en el texto de la exposición que reúne una selección de piezas escultóricas de Rivas.

Dirección. C/ Beatas, 36.

Fecha. Hasta el 2 de marzo.

Horario. De lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 h.