Reconoce que en la primera lectura de la obra le temblaba la voz. Enfrente tenía nada menos que a Juan Diego y sobre ella, la responsabilidad de ser 'la gata', la misma a la que una vez dio vida Elisabeth Taylor. Curtida en escenarios del circuito alternativo y lanzada a la popularidad por la televisión ('Vis a vis'), Maggie Civantos se reencuentra ahora con el teatro con el clásico de Tennessee Williams 'Una gata sobre un tejado de zinc caliente', la obra con la que debutará como actriz en el Cervantes (3 y 4 de febrero). La malagueña comparte con la protagonista el nombre y algo más: un toque sureño. Tras aguantar «millones de 'noes'» de los directores de 'casting', ahora recibe emocionada cada 'sí'. El último: el de la serie 'Las chicas del cable', la producción que emitirá la plataforma Netflix sobre las operadoras de una recién nacida Telefónica.

-Hace menos de dos años hablábamos porque se despedía en Málaga de la función 'Un balcón con vistas'. Ahora vuelve con teatro a casa, pero de una forma muy diferente. ¿Se siente distinta?

-Pues sí, porque afortunadamente trabajo mucho para ser diferente cada día, ser mejor y crecer. Me siento distinta, han sido dos años muy intensos en los que me han pasado cosas muy bonitas profesionalmente. Y ahora voy al Cervantes, donde hace muchos años veía el Festival de Teatro y soñaba con estar ahí. Además con esta obra, también un personaje soñado. Lo trabajé en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, cuando estaba estudiando, y desde entonces lo he querido hacer. Me emociono solo con pensarlo.

-Tras hacer 'Vis a vis' tenía ganas de comedia, pero 'Una gata sobre un tejado...' es un dramón.

-(Ríe) Sí, la verdad que ese deseo no se me ha cumplido. Pero lo sigo diciendo, tengo ganas de hacer comedia. ¡Muchas! Me lo paso muy bien y es un terreno en el que me siento muy cómoda. Es verdad que Maggie 'la gata' es un personaje muy dramático, pero también tiene su puntito de humor.

-Es una obra muy representada. ¿Qué puede aportar esta versión?

-En esta versión se da mucha importancia a la figura del padre. Hace más hincapié en los vínculos familiares y en la verdad, en lo que se dice y en lo que no en la familia. Eso lo hace muy cercano y empático.

-Al fin y al cabo, es un tema universal. En todas las familias hay pasajes oscuros...

-Exacto, por eso es una obra que permanece en el tiempo. Ese tema estará siempre. Aunque las familias hayan cambiado en su estructura, los conflictos siguen siendo los mismos. -Comparte el nombre con la protagonista, ¿y algo más?

-Me gusta pensar que ella es del sur. La obra se desarrolla en el sur de EE UU, pero en esta versión no se hace mención al lugar. Para mí, esta Maggie es sureña. He intentado trabajarla desde ahí, desde esa pasión del andaluz, y sacar a la malagueña que tengo dentro. Maggie es una mujer extrovertida que tiene que callar pero no puede, es como un volcán a punto de explotar. Tiene esa cosa muy racial y pasional que siempre dicen de los andaluces. Y me gusta pensar que mi nombre es porque estaba destinada a interpretarla.

-¿Elizabeth Taylor le ha servido de inspiración?

-No, al revés. Yo vi la película hace mucho tiempo y no he querido volver a verla, me daba miedo condicionarme. He querido acercarla más a nuestra realidad, a España, y a mí. Todo el mundo tiene ese referente en la cabeza, y eso me asustaba un poco. En momentos de bloqueo e inseguridad, tuve la tentación de ver cómo ella había resuelto ciertas partes, pero decidí que tenía que resolverlo yo sola con intuición y con el trabajo del texto. Cuando me ofrecieron el trabajo me dio pánico, pero luego pensé que era una tontería. Hay muchas gatas en el mundo, y yo podía ser una de ellas, solo tenía que buscar la verdad de mi Maggie.

-¿Alguna vez se ha sentido como una gata sobre un tejado de zinc caliente, sin encontrar su lugar?

-Yo creo que sí, que todo el mundo se ha sentido en algún momento así. A lo mejor no en ese contexto, pero sí me he visto en situaciones donde tienes que ser de una manera, entrar en unas determinadas condiciones por amor, por necesidad.... y tienes que ir manejando el torrente de emociones haciendo cosas que realmente no quieres.

-Imagino que, sobre todo en los inicios de la interpretación, a veces hay que dejar de ser uno mismo y hacer cosas que no gustan tanto.

-Claro, cuando comencé tuve que hacer trabajos que no eran de lo mío, como camarera. El 80% de los actores, desgraciadamente, tienen que hacerlo para sobrevivir. Porque hay mucho talento en este país, pero poco respeto al teatro y a la cultura.

Un nombre

-¿Se ha quitado ya la cruz de no tener un nombre?

-¡No me lo había planteado! Siento que hay que seguir luchando, porque hay gente que ya sigue mi trabajo y siempre hay esa cosa de no querer decepcionar. Al final te das cuenta de que pensar eso es un error. Hay que seguir la misma metodología de siempre: si tú disfrutas con lo que haces también lo va a hacer el espectador. Ahora tengo un trabajo detrás que ha visto bastante gente y que me respalda. Y estaré eternamente agradecida a 'Vis a vis' y al personaje de Macarena por todo lo que me ha dado, ha sido una serie con mucha exposición y me ha ayudado a mostrar mi trabajo.

-Pero no ha sido cuestión de suerte, hay un intenso trabajo previo y decenas de casting en los que quedaba la segunda.

-Totalmente. Lo dije en una entrevista y hubo gente en las redes que se me echó encima. Quizás no me expresé bien. Yo nunca pensé que tenía mala suerte cuando me dijeron un millón de veces que no, simplemente pensé que era parte de mi trabajo. Entonces, cuando ha sido que sí entiendo que también forma parte de mi trabajo. Nunca es cuestión de suerte. He aguantado mil 'noes', he tenido algunos 'síes' y un 'sí' que, de repente, ha sido un éxito.

-¿Ha notado la popularidad en el número de 'selfies' por la calle?

-No, en ese sentido me reconocen más por la voz. Es curioso. Para mí es importante el anonimato. Por supuesto que me hace mucha ilusión cuando la gente admira el trabajo, me emociona muchísimo, pero creo que tiene que ser duro no poder hacer tu vida normal. En ese sentido, ahí sí que creo que tengo suerte. Trabajo en lo que me gusta, tengo el cariño del público, pero no de la forma apabullante de otros compañeros. La fama a mí no me ha golpeado de esa manera.