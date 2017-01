Un mundo maldito sobre las tablas

La actualidad trata de recordarnos cada día que los grandes dramas están más cerca de nosotros de lo que nos creemos. Encontrar historias similares a las que se retratan en 'Los malditos' no resulta complicado. Sin ir más lejos, la obra parte de la investigación de la extraña muerte de una prostituta que no parece importar a nadie. Se puede hallar algún paralelismo en el reciente fallecimiento de una chica rumana en Estepona en las inundaciones del pasado mes de diciembre. Por si las noticias no son ya capaces de hacernos pensar, la factoría canaria Unahoramenos se encarga con su obra, estrenada anoche en el Festival de Teatro de Málaga, de sobrecoger al espectador con una bofetada de realidad. 'Los malditos' recopila una serie de dramas humanos -la inmigración, la corrupción, la trata de mujeres y las guerras por intereses económicos, por ejemplo- y los traslada a las tablas con maestría.

La propuesta, un texto de Antonio Lozano dirigido por Mario Vega, no consiguió atraer a demasiado público al teatro, pero contentó de sobra a los que se animaron. Los cuatro actores, que se desdoblan en muchos más personajes, hacen un trabajo impecable al interpretar las diferentes historias que componen 'Los malditos' y se entrecruzan en una trama que, aunque tiene mucho de denuncia social, se sirve de las técnicas del cine negro para atrapar al espectador.

Gustavo Saffores, Emilio Buale, Soraya G. del Rosario y Quique Fernández se ayudan de una original escenografía que ellos mismos se encargan de modificar. Una enorme estructura cuadrada que gira accionada por los intérpretes se adapta a cada escena: unas veces es una valla, otras una cama o el suelo de la redacción en la que trabaja Armando, el personaje que encarna el uruguayo Saffores y sobre el que gira la trama.

'Los malditos' se presenta ante el público enmascarada en un documental que prepara el propio Armando y que lo mismo se sumerge en la Guerra del Coltán que en la dictadura eritrea, siempre basado en los números, en esas cifras que «permiten al espectador conocer la verdadera dimensión de la tragedia». Ayudado por su amigo Dieudonné, al que salvó de una de esas minas en África, Armando comienza a entender que para conmover debe personalizar sus relatos, obstaculizados siempre por un jefe que representa los intereses del medio para el que trabaja y que le obliga a doblegarse ante los poderosos.

Al mismo tiempo se ve implicado, a través del propio Dieudonné -que cuenta su tormentoso pasado a través de 'flashbacks'- en la investigación del asesinato de Aída, una prostituta africana que estaba a punto de escapar de las redes de la mafia que la engañó para emigrar a Europa. Su amiga Malika, interpretada por Soraya G. del Rosario, es quizá el personaje más idealista de la obra, y contagia a Dieudonné y Armando las ganas de hacer justicia.

'Los malditos' consigue con creces su propósito: remover conciencias sin terminar siendo tedioso. Se convierte con el paso de los actos en un 'thriller' sobre las tablas muy bien complementado con animaciones y música y, sobre todo, apoyado en cuatro actores -cada uno de una nacionalidad diferente- que son capaces de hacer aquello que se le escapa a Armando: ponerle cara al lado más oscuro del ser humano.