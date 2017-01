Antonio de la Torre y Antonio Meliveo, premios del cine andaluz

Al escenario subieron dos Antonios con denominación de origen. Por un lado, Antonio de la Torre para recoger el premio al mejor actor por 'Tarde para la ira', que va camino de convertirse en la película del año. Y por otro, el compositor Antonio Meliveo para llevarse el galardón a la canción original de 'El país del miedo'. Ambos pusieron el acento malagueño en la gala de los premios Asecan del cine andaluz, donde los reconocimientos honoríficos estuvieron especialmente vinculados con la provincia con las distinciones al Festival de Málaga Cine en Español, al cineasta Julio Diamante y al exhibidor y productor marbellí Francisco Gómez Reyes. La ceremonia, que se celebró ayer en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, tuvo como gran triunfadora la cinta de Alberto Rodríguez 'El hombre de las mil caras' con nueve galardones. Aunque 'Tarde para la ira' demostró que sigue siendo la favorita para la próxima edición de los Goya, que se entregan el sábado que viene.

Y es que el 'thriller' de Rodríguez sobre el espía Francisco Paesa fue el título más nombrado ayer en los premios del cine andaluz al lograr los principales galardones: mejor película, dirección y guión. Además, el filme, que logró nueve de los diez premios a los que aspiraba, redondeó su triunfo con los de dirección de producción, montaje, sonido, vestuario, dirección artística y maquillaje y peluquería. Éxito inapelable de esta gran película que, no obstante, vio como su contrincante 'Tarde para ira' obtenía el otro galardón a la mejor producción, el de filme sin producción andaluza.

Precisamente, esta última película permitió a Antonio de la Torre llevarse el premio a la mejor interpretación masculina por su turbador papel de un hombre silencioso que guarda un poderoso secreto. El malagueño, que además mañana lunes abre el ciclo de La Térmica 'Palabras Mayores' (20.00 horas), compartió el premio con el director del 'Tarde para la ira', el también actor y cineasta debutante Raúl Arévalo. Por su parte, la actriz Mercedes Hoyos obtuvo el de interpretación femenina por 'Todo saldrá bien'.

El músico malagueño Antonio Meliveo recogió el Asecan a la mejor canción por 'So Far and Yet So Close' de la película 'El país del miedo' y explicó que este tema original se improvisó en apenas dos días, después de estar meses trabajando en un 'cover' para el que finalmente no se consiguieron los derechos. El también compositor Pablo Cervantes logró el galardón de la mejor música original por 'Ebro, de la cuna a la batalla'. Por su parte, el documental 'La fabulosa Casablanca', que produce el malagueño José Antonio Hergueta y protagoniza Pedro Casablanc, se llevó el premio al grafismo y los efectos especiales.

Los galardones de honor tuvieron un indudable color malagueño con tres reconocimientos. Por una parte, a toda una institución del cine español, el cineasta gaditano Julio Diamante, que hizo una defensa de la cultura al recoger este premio-homenaje que reconoce su labor durante 18 años en la dirección de la legendaria Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena. Tras su desaparición, la herencia de este certamen fue recogido por el Festival de Málaga Cine en Español, que este año cumple precisamente veinte ediciones, por lo que los escritores de cine de Asecan le han otorgado también el premio de honor. El director de la muestra, Juan Antonio Vigar, recibió el galardón, destacó el apoyo que el certamen siempre ha tenido con el cine andaluz y reconoció a Diamante su maestría durante tantos años.

Los homenajes se completaron con el premio Industria al exhibidor y productor marbellí Francisco Gómez Reyes que, a sus 92 años, subió al escenario a recoger el galardón por ser el creador de uno de los mayores imperios de salas de cine de Andalucía, que llegó a gestionar más de cuarenta locales por toda la costa desde Algeciras a Vélez-Málaga. En el resto de galardones, también destaca el premio Asecan a la labor de difusión a la oficina de rodajes Andalucía Film Commission y el galardón otros formatos a la 'tv movie', 'La Xirgú', protagonizada por Fran Perea.