En el paisaje

Eugenio Chicano (Málaga, 1935) ha venido revisando en las últimas dos décadas distintos géneros pictóricos, como la naturaleza muerta. Aunque ya hizo un acercamiento sistemático en la serie que dedicó a las torres almenaras de la costa de Málaga (1998-2000), ahora, en su última serie, un proyecto largamente soñado y desarrollado en los últimos cinco años, se introduce decididamente en el de paisaje, tomando como escenario la geografía andaluza. El paisajismo, al margen de aquellas ‘Torres almenaras’ y de distintas vistas urbanas que han ido apareciendo en sus murales desde los años cincuenta, no había contando con tanto protagonismo y, ante todo, no se había configurado como fin último, ya que aparecía como escenografía o espacio que cobijaba al paisanaje. No obstante, no debemos olvidar obras como ‘La Pelusa de El Palo’ (1959) o murales como ‘Torreblanca del sol’ (1958) o ‘Verdiales’ (1967), en los que este género adquirió mayor importancia.

Paisajes andaluces Autor: Eugenio Chicano. La exposición: 32 pinturas (acrílico sobre tela), realizadas en los últimos años, que recorren el vasto y diverso territorio andaluz: la franja litoral, la Vega de Granada, la campiña cordobesa, la sierra norte sevillana, la árida Almería, los esteros gaditanos, los olivares jienenses, la agreste Axarquía o humedales como Doñana. Comisaria: Mariluz Reguero. Lugar: Salas de La Coracha. MUPAM. Paseo de Reding, 1, Málaga. Fecha: Hasta el 5 de febrero. Horario: Horario: De martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Podríamos decir que el artista ‘chicaniza’ el paisaje andaluz, el cual nos lo acerca en su apabullante diversidad. El entorno natural queda tamizado por el inconfundible estilo de Chicano, de estirpe pop y con una economía y sintaxis propias de medios como el cómic y el cartel, de vigoroso silueteado negro y tintas planas. En estos paisajes vemos cómo persiste el modo de solucionar el caserío que viene acompañando al artista desde hace más de medio siglo, marcado por la reducción formal y lo constructivista. Ciertamente, todo se reduce, lo que nos hace recordar aquella sentencia, por carta, de Cézanne a Emile Bernard (1904): «Tratar la naturaleza por el cilindro, la esfera, el cono, el todo puesto en perspectiva, de tal manera que cada lado de un objeto se dirija hacia un punto central».

Sin embargo, una pintura como la suya, eidética y con tanto peso del dibujo (grafismo) y la arquitectura compositiva, gana en estos paisajes libertad y pictoricismo. Chicano juega con el color y la materia, empleando la veladura, y se permite ciertas licencias que escapan a la tinta plana. Gracias a ello, en muchos paisajes de interior y con gran profundidad de campo, Chicano consigue captar la densidad de la luz y nos traslada eficazmente sensaciones familiares que atribuimos a esos lugares o a estaciones concretos. Es el caso del Coto de Doñana, cuya blanca arena de las dunas casi nos ciegan, recordando aquella idea del pintor Darío de Regoyos sobre los paisajes andaluces en relación a la cortante y contrastada luz, que eran prácticamente ‘impintables’. En la pieza del Río Tinto consigue trasladar, gracias a las veladuras, la escasa profundidad del agua, convirtiéndola en un ambiguo espejo que refleja tanto como transparenta.

El entorno natural queda tamizado por el inconfundible estilo de Chicano

En esta serie, Chicano huye de paisajes icónicos o de lugares encumbrados a la consideración de míticos o identitarios por pintores del pasado. Aunque ha tenido en el diálogo y la cita de maestros de la Historia del Arte un recurso habitual en su producción, especialmente desde los ochenta, en esta ocasión no se producen. Ahora Chicano parece querer dialogar ya no con esos artistas que le precedieron, aunque algún guiño hay, sino con el propio género de paisaje, con la propia pintura y con el entorno. Así pues, no encontraremos escenarios tópicos o que la pintura española ha convertido en iconos por sus bondades paisajísticas y simbólicas; no encontraremos el Castillo de Gaucín de Pérez Villaamil, ni paisajes fluviales de la Escuela de Alcalá de Guadaíra o no asomará el Tajo de Ronda. Chicano parece sentirse libre, no acude a ese yacimiento que es la historia de la pintura para encontrar imágenes-de-otros, sino que decide buscarlas, experimentar por sí mismo el paisaje, fundirse con él y que éste, ‘in situ’, le revele matices. Eso sí, Picasso –cómo no– parece estar. Ante ‘Convento franciscano de Cañas Santas. Alcalá del Valle-Olvera’, no podemos evitar que aflore el recuerdo de la Villa Medici que Picasso dibujara y pintara, en plena ‘vuelta al orden’, en su estancia romana junto a los ballets de Diáguilev en 1917. La rotundidad del volumen puro que parece avanzar como la proa de un barco sobre una colina, que vemos en una especie de leve contrapicado, de ‘sotto in su’, que lo convierte en más monumental y recio aún nos permite viajar a Italia. Quizá, esta robusta presencia del convento, compartida con Villa Medici, hiciera brotar en el pintor esas vistas romanas tomadas por Picasso.

Juega con el color y la materia, y se permite ciertas licencias que escapan a la tinta plana

Tampoco ha de ser gratuita la elección de una localización como el barranco de Víznar. Este lugar fue recreado, más bien connotado dramáticamente, por el pintor granadino José Guerrero (‘La brecha de Víznar’, 1966). Pero no es Guerrero, ni su pintura, aunque no podamos dejar de intuirla en la de Chicano, el nombre que motiva esa elección. Es, como en el caso de Guerrero, el de Federico García Lorca, cuyo cuerpo, junto a los de otros represaliados, yace impreciso en aquel escenario. Lorca es una presencia habitual en la pintura de Chicano, tanto a través de su retrato, como de sus dibujos de corte surrealista, así como del imaginario que legó el poeta a través de su obra. Chicano parece incidir en ese accidente orográfico, devenido escenario histórico, acercándose al dramatismo con el que Guerrero recreó aquel lugar: justamente, la perspectiva frontal del imponente macizo en el que se halla el barranco de Víznar hace que se nos haga visible la pintura de Guerrero, esa metáfora del barranco como un tajo de muerte, como herida, tal vez, aún abierta.