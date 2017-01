Me pasan cosas raras que no suelo contar en público porque nadie las cree, aunque quienes me conocen desde hace tiempo saben que mis historias son ciertas aunque parezcan mentira. Al final, prefiero quedarme callado y publicar el incidente en el periódico como si fuera un cuento o introducirlo en la novela que en esos momentos estoy escribiendo. Entonces los lectores se identifican con los personajes y acaban creyendo lo que digo por muy extraño que sea. Hace un mes comencé a escribir un relato que transcurría en un hotel de alta montaña, como el que sale en la película de Stanley Kubrick ‘El resplandor’. El protagonista narraba en primera persona las peripecias que estaba viviendo con la mujer y el hijo en aquel lugar que habían elegido para pasar unos días de vacaciones. El hotel del relato no guardaba ninguna relación con el espectacular edificio de la película, salvo que se hallaba rodeado de nieve. Era uno de esos hoteles pequeños con encanto y habitaciones confortables que suelen destacar las guías de viajes.

La segunda noche, después de la cena, una avalancha de nieve sepultó el hotel del relato y la familia quedó atrapada en la habitación cubierta por el hielo. Escribí los diálogos entre los padres y el hijo de seis años, lo que hacían para darse calor y sobrevivir, las voces y los lamentos que provenían de otras habitaciones, lo que decían, el temor a morir congelados y el silencio, sobre todo el silencio. Una habitación sin salida da para muchas historias. La vida encerrada en un cubo de hielo. Cuando acabé el relato, fui a dar un paseo. Hacía frío en la calle y noté la misma sensación gélida que me había inspirado el relato que acababa de escribir. Anduve buscando los últimos rayos de sol, me daban vida. Cuando llegué a casa decidí conceder al relato unas horas de descanso antes de corregirlo y enviarlo a la revista donde se iba a publicar.

Por la noche puse la tele y oí la noticia de la avalancha de nieve que había sepultado un hotel en el centro de Italia. Yo no había puesto nombre al hotel ni lo había ubicado en ningún lugar concreto, pero tuve la intuición de que ambos eran el mismo. Me quedé perplejo al escuchar el trágico suceso. No me atreví a encender el ordenador y leer lo que había escrito hacía tan solo unas horas. Estaba solo en casa, igual que antes lo había estado en la nieve con mi familia de la ficción. Al día siguiente por la mañana, llamé a la revista para disculparme. Dije que un percance familiar me impedía escribir el relato. Después borré el cuento del ordenador hasta dejar el espacio vacío.