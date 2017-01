Del simbolismo ruso al nomadismo porteño. Antón Chéjov y Osvaldo Soriano

Tal día como hoy nacía Antón Chéjov, con un relato monologado impreso en sus futuras andanzas narrativas, y moría Osvaldo Soriano, con los pulmones devorados, no por el bacilo hijo de la gran bacteria que se merendó los de Chéjov, sino por una división celular hija de la gran metástasis que hizo lo propio con los tejidos del escritor argentino.

Antón Chéjov. Del 29-1-1860 al 15-7-1904

El veintinueve de enero de 1860 y en la rusa Tangarog nacía Antón Pávlovich Chéjov, con un relato monologado impreso en sus futuras andanzas narrativas y un simbolismo naturalista clavado en sus percepciones remotas. Antón, que había recibido de su padre, director del coro parroquial y devoto cristiano ortodoxo, más batutazos que batutas, simultaneó durante su vida adulta la literatura y la medicina. La primera le conduciría, en una vía de dirección única y veloz, a la maestría del relato corto y de la dramaturgia como despegue hacia la Historia de la Literatura. La segunda sería el sibilino vector de la tuberculosis que le contagió uno de sus pacientes y de la que acabó muriendo a los cuarenta y cuatro años en el balneario alemán de Badenweiler, en el corazón de la Selva Negra, donde el bacilo de Koch se camufló de tal manera entre la densidad de los abetos oscuros que Chéjov creyó haber despistado al inquilino hambriento de pulmones cuando lo cierto fue que el hijo de la gran bacteria sólo estaba unificando sus tentáculos para darse el definitivo atracón linfático. Muerto Chéjov, lo repatriaron en un vagón de tren refrigerado cuyo uso habitual era el transporte de ostras, el cual llegó a la estación moscovita al mismo tiempo que los restos mortales de un general abatido en Manchuria, propiciando la confusión del momento que se intercambiaran los féretros, resultando así el de Chéjov acompañado por altos cargos militares que incluían el Ministro de la Guerra en funciones, además de una animadísima fanfarria marcial, mientras que la intelectualidad rusa, con el antimilitarista Máximo Gorki a la cabeza, siguió inocentemente el cadáver del general amanchuriado. Lo que se había reído Chéjov de no haber sido el muerto.

Osvaldo Soriano. Del 6-1-1943 al 29-1-1977

Ciento diecisiete años después del nacimiento ruso de Chéjov, moría en Buenos Aires Osvaldo Soriano, con los pulmones devorados, no por el bacilo hijo de la gran bacteria que se merendó los de Chéjov sino por una división celular hija de la gran metástasis que hizo lo propio con los tejidos del escritor argentino, Triste, Solitario y Final. Soriano, que había mamado el nomadismo de las ubres metafóricas y funcionarias de su padre electrotécnico – no es que a Soriano senior le corriera electricidad por las venas y anduviese alumbrando de modo autónomo los lugares por los que transitaba sino que su profesión era la de técnico en electricidad –, con el que recorrió la geografía interna de la Argentina más pobre, “Mi padre nunca se preocupó por vestir bien. Creía que la elegancia podía estar en otra parte, más íntima y noble”. Si la lectura iniciática de Osvaldo fue “Soy leyenda”, de Richard Matheson, los primeros cuentos que escribió, cortazarianos hasta los tuétanos de san Julio, brotaron y se osificaron en la oficina de una empresa metalúrgica para la que trabajó en calidad de sereno y en la cual se adaptó tan serenamente al horario laboral nocturno que nunca fue ya capaz de escribir de día: su geometría narrativa se extendía en ángulos, líneas y planos por los que viajaba hasta las ocho de la mañana, hora en que cerraba sus mapas literarios y sus Cuarteles de Invierno y se dormía, en la Hora sin Sombra, junto a algún gato vagabundo que siempre se quedaba y alguna novia sedentaria y alérgica a los gatos que siempre se marchaba. Le fascinaba Internet y probablemente ande lamentándose de que la conexión a la red de ultratumba va muy lenta, carajo, y de que no le llegan los correos electrónicos de sus personajes, perdedores cotidianos de vidas extrañas y propias, a los que echa tanto de menos que los persigue sin tregua para reescribirlos en Arpanet, reencarnarlos en protocolos de comunicación y derramarlos en wikileaks. Cualquier día lo consigue.