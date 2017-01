El Teatro Cervantes reserva para el verano el musical 'Dirty Dancing'

Uno de los últimos estrenos de la cartelera musical madrileña, 'Dirty Dancing', será la gran oferta del comienzo del verano en el Teatro Cervantes que despedirá la temporada con las 31 funciones de este espectáculo. La adaptación escénica de la película protagonizada por Patrick Swayze es una de las novedades de la programación de este año que, tras el Festival de Teatro, incluirá entre los meses de febrero y marzo un programa de teatro, flamenco y música clásica, cinematográfica y contemporánea. Así, destacan el reestreno de 'Quejío' de Salvador Távora; los conciertos de la cantante israelí Noa, de la artista malagueña Virginia Gámez y del rockero Jorge Urrutia; y una actuación de la OFM con grandes bandas sonoras del maestro John Williams.

Las entradas para asistir al musical 'Dirty Dancing', que se representará del 12 de julio al 6 de agosto, se ponen a la venta hoy mismo con el objetivo de llenar el patio de butacas con un gran espectáculo, como ocurrió los años anteriores con 'Los miserables' y 'Mamma Mia', según ha comentado el director del Cervantes, Juan Antonio Vigar, que ha estado acompañado en la presentación de la programación por la concejala de Cultura, Gemma del Corral. De esta forma, la adaptación escénica del romance de Baby y Johnny volverá a traer el famoso tema '(I've has) The Time of My Live', cuyas localidades tendrán un precio de entre 18 y 54 euros.

Antes de ese cierre musical, el teatro Cervantes ha programado para los próximos dos meses un programa en el que destaca el reestreno 45 años después en Málaga de la obra 'Quejío', en al que Salvador Távora fusionaba flamenco y artes escénicas. Esta reposición coincidirá con el Día de Andalucía (28 de febrero). Además, el programa también incluye las obras 'La mentira (4 y 5 de marzo), una comedia con Natalia Millán y Carlos Hipólito, y el vodevil 'mármol (22 y 23 de febrero), con Pepe Viyuela (ganador del premio Max al mejor actor de 2016).

La música de orquesta tendrá una cita ineludible para los amantes de las partituras de cine con el concierto de la OFM que rescatará, bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich, las bandas sonoras de John Williams para las sagas 'Indiana Jones' y 'Harry Potter' (19 de febrero). Además, la Hispanian Symphony Orchestra ofrecerá un concierto dirigido por Guy Braunstein y con el violinista Jesús Reina como solista (27 de febrero). La temporada lírica incluye el montaje de 'Tosca' (25 y 26 de febrero), para el que ya quedan pocas entradas.

Por su parte, el que fue líder y vocalista de Gabinete Caligari, Jorge Urrutía, repasará su trayectoria en un concierto (24 de febrero), la cantaora Virginia Gámez abrirá su 'Baúl' para sacar los cantes y coplas que han marcado su trayectoria (12 de marzo) y la cantante y compositora israelí Noa descubrirá su nuevo álbum, 'Love Medicine' (29 de marzo). Además, el espectáculo 'Music has no limit' fusionará opera, rock, dance, gospel y jazz en un montaje en el que se rendirá tributo a Michael Jackson, U2, Queen o Barbra Streisand, entre otros.

Por último, la violinista Anna Nilsen ha adelantado que la quinta edición del Festival Internacional de Música de Cámara Málaga Clásica rendirá homenaje a la cultura gitana con un programa que mostrará la "influencia" del ritmo y el legado sonoro de esta comunidad en la música culta. Cinco conciertos forman parte de es ciclo, que se celebrará del 31 de marzo al 4 de junio.