Natalia Dicenta llena de colores el Cervantes

Era la primera vez que Natalia Dicenta pisaba las tablas del Teatro Cervantes «con su propia piel». Anoche, la actriz se sentía agradecida, pues siempre se había presentado ante los malagueños en ese mismo escenario detrás de un personaje, y la organización del Festival de Teatro de Málaga le había permitido «ofrecer su música» al público –bastante escaso; algo más de 100 personas–.

La hija de Lola Herrera y Daniel Dicenta, dueña de una exitosa carrera en el teatro y ante las cámaras y heredera de una mítica saga de intérpretes, decidió en 2013 dar un nuevo paso en su faceta musical –que ya había demostrado en su papel de Judy Garland en la obra ‘Al final del arcoíris’– y lanzar su primer disco, ‘Colours’. La propuesta no podía ser más adecuada para el domingo que marcaba el ecuador del festival.

Acompañada por Vicente Borland al piano, Richi Ferrer al contrabajo y Antonio Calero a la batería, Dicenta arrancó con el clásico ‘Almost Like Being in Love’, composición popularizada por Nat King Cole, en la que los músicos ya dejaron claro su virtuosismo y Natalia su talento vocal. Siguió con el segundo corte de ‘Colours’, otro estándar del jazz titulado ‘The Way You Look Tonight’. Tras versionar este tema, recordado especialmente con la voz de Billie Holiday, llegaron las primeras palabras de la actriz, que deseó a la audiencia una «travesía amable y dulce» a través de las canciones de su primer álbum.

La primera balada no tardó en aparecer. Fue el momento de ‘Funny (Not Much)’, que también llevó a lo más alto de las listas de éxitos Nat King Cole y al que Dicenta le dio, junto a su banda, un final precioso.

‘Just the Way You Are’ fue su particular homenaje a Billy Joel y el primer tema pop adaptado al jazz sacado de ‘Colours’. Para la madrileña, en la letra de la canción se encuentra «una de las mejores definiciones de amistad cómplice» que existen en la música. Al introducir ‘Just for a Thrill’, Natalia Dicenta relató la historia de su compositora, Lil Hardin, reconocida como una de las primeras mujeres que tuvieron un papel importante en el jazz mucho más allá de ser la esposa de Louis Armstrong. «Siempre he buscado maestras de vida, y espero ser yo algún día maestra de vida de alguien», comentó la actriz antes de interpretar con pasión la canción.

La verborrea de la cantante hizo que conectara de inmediato con el público. «No tengo guion y la cuarta pared está abierta», dijo Dicenta antes de continuar el discurso feminista y mostrarse «orgullosa» por la Marcha de las Mujeres que congregó en Washington a más de medio millón de personas ayer. «Una manifestación por el amor, la tolerancia y la libertad. ¿Hay algo más bonito? Parece mentira que haya gente a la que haya que recordárselo», añadió.

En ‘Colours’, Natalia Dicenta ha cumplido el sueño de poner voz a algunas de sus canciones favoritas y, aunque predomina el jazz, no se ha privado de incluir también un tema de los Beatles. El elegido es ‘Blackbird’, del mítico Álbum Blanco de los de Liverpool, que el pianista Vicente Borland se encargó de adaptar al estilo predominante en el disco. Al llegar el ecuador de la velada, la cantante se quedó a solas con Borland para interpretar dos boleros: ‘Apóyate en mi alma’ y ‘La gloria eres tú’.

También tuvo tiempo Dicenta de recordar que este año se cumple el centenario del nacimiento de tres figuras del jazz: Thelonious Monk, Dizzy Gillespie y Ella Fitzgerald. A esta última dedicó la versión de ‘I’m Old Fashioned’, muy aplaudida. Tras ‘For Once in my Life’ llegó ‘Work It Out’, el único tema original de ‘Colours’, compuesto por Vicente Borland. Para rematar la velada, Dicenta interpretó la legendaria ‘Fly me to the Moon’ y un popurrí de Cole Porter que arrancó un sonoro «¡Bravo!» desde las butacas.