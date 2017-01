Comienzan las audiciones para escoger el elenco de Souvenir

Fran Perea se estrenará como director teatral con el montaje de Souvenir para Factoría Echegaray. El quinto proyecto de la productora de los teatros municipales de Málaga empieza hoy a rodar con la convocatoria del casting en el que se escogerán a los tres intérpretes del reparto, dos actores y una actriz. Hasta el 18 de este mes de enero se podrán enviar las solicitudes para las audiciones, abiertas para los nacidos o residentes en Málaga, los antiguos alumnos de la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga) y los intérpretes que puedan acreditar haber actuado en compañías malagueñas en los dos últimos años. Perea escogerá entre el 23 y el 25 de enero a los actores que darán vida a ‘Solomon’, un joven de entre 25 y 30 años; ‘Magda’, de su misma edad, y ‘Doctor Luria’, un médico de entre 45 y 55 años. Los aspirantes a formar parte del elenco pueden descargar la ficha de inscripción y consultar las instrucciones para participar en el casting.

Souvenir es una nueva pieza del dramaturgo y guionista malagueño Pablo Díaz Morilla, de quien acabamos de ver en el 34 Festival de Teatro de Málaga Piedras preciosas. El nuevo montaje de Factoría Echegaray se ensayará entre mayo y junio y se pondrá en escena del 13 al 25 de junio sobre las tablas del Teatro Echegaray de Málaga. Con su labor de dirección del proyecto, Fran Perea debutará en un rol que completará una trayectoria teatral en que no solo ha brillado como actor. El pasado mes de marzo vimos en el Teatro Cervantes La estupidez, obra que sigue en cartel y en la que el malagueño combina las tareas de intérprete y productor. Su compañía, Feelgood Teatro, formada por Perea, el también malagueño Javier Márquez, Ainhoa Santamaría y Manuela Velasco, debutó con la sátira política Feelgood, de Alistair Beaton, una obra que visitó Málaga en el 31 Festival de Teatro (enero de 2014).

Fran Perea y su amor por el teatro

El teatro es el verdadero amor de Fran Perea en lo que a interpretación se refiere (ESAD Málaga). El artista ha participado en grandes proyectos. Ejemplos de ello fue su ‘Hipólito’ en Fedra, de José Carlos Plaza con guión de Juan Mayorga (al lado de Ana Belén y Alicia Hermida); su Don Juan. El burlador de Sevilla, dirigido por Emilio Hernández; su ‘Orestes’ en Electra, de nuevo con Plaza; y su ‘Chris Keller’ en Todos eran mis hijos, del director argentino Claudio Tolcachir. A esto une su faceta empresarial en teatro: en 2013 funda Feelgood Teatro, compañía con la que además de producir y protagonizar las citadas Feelgood y La estupidez estrenará en marzo El ciclista utópico. Su pasión por el teatro también le ha llevado a involucrarse como socio en los Teatros Luchana de Madrid.

Los personajes de Souvenir

SOLOMON. Aspecto de entre 25 y 30 años. Solomon disfruta de las cosas simples de la vida y es un hombre feliz con muy poco, hasta que su enfermedad consistente en recordar absolutamente todo le invade a él e invade todo a su alrededor.

Ponte en su lugar: imagina tener un agujero negro en la cabeza.

Imagina estudiar tomos de miles de páginas y cuando al fin los aprendes, en ese mismo instante, que aparezcan otros tomos de miles de páginas que debes estudiar. Ahora imagina que están en otro idioma. También debes estudiarlos. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Estúdialos todos. Solomon podría.

Él no sabe que está enfermo porque aún no tiene claro si lo suyo es una enfermedad o una bendición, pero lo va a descubrir a lo largo de la obra.

Ahora, recuerda la cara de tu peor enemigo en el colegio, su gesto de mirar por encima del hombro. Todo su rostro, todos sus movimientos, cada detalle insignificante. Ahora, recuerda la primera vez que besaste a una chica, su aliento, los colores de ese día, la inclinación del sol sobre su rostro, cada breve sonrisa, cada segundo. ¿Los recuerdas? Así vive Solomon. Todo el tiempo, con todos sus recuerdos.

MAGDA. Aspecto de entre 25 y 30 años. Magda tiene toda la energía y la belleza del mundo en sus ojos. Es inocente, dulce y cariñosa, y no teme mirar a la gente a los ojos o decir todo lo que deba decir a quien haga falta. Tiene valentía para enfrentarse al mundo y a lo peor de él… Pero el agujero negro que arrastra a su marido la arrastra también a ella con más fuerza y de forma más cruel. Quiere cuidar de Solomon pero no sabe cómo. Quiere ser feliz por encima de todas las cosas pero ya no sabe qué es la felicidad, ha perdido las referencias al perderlas también Solomon.

DOCTOR LURIA. Aspecto de entre 45 y 55 años. Luria es afable y bonachón aunque algo pagado de sí mismo. Está acostumbrado a, con un poco de esfuerzo, conseguir ser el mejor allí donde va. No cabe duda de que es un genio, pero… ¿Todo lo merecido que se cree? Con una sonrisa de falsa humildad despacha a aquellos que van a felicitarle. “Es usted el mejor médico del país”... Pero luego cuenta cuántos se lo han dicho y repasa la lista cada noche mentalmente... Hasta que se encuentra con el caso de Solomon, a quien, pese a esforzarse hasta el límite de sus capacidades, no va a poder ayudar.

Imagina un niño pequeño, vital y optimista al máximo, que es el más listo de su clase, lo que es un orgullo para sus compañeros y profesores, querido y admirado. Ahora imagina que ese niño pequeño es enviado a otro colegio donde todos son más listos que él. Ése es Luria cuando empieza nuestra obra.

Souvenir, quinto montaje de Factoría Echegaray

Factoría Echegaray, el proyecto de producción propia de los teatros municipales de Málaga, ha desarrollado en poco menos de un año una intensa actividad. Tres montajes ya han visto la luz: en septiembre se estrenó en el Teatro Echegaray Los puercos, de Ignacio Nacho; en noviembre Rama, nuevo montaje de esta coreografía de Thomé Araújo con música de Antonio Meliveo, y del 23 de noviembre al 10 de diciembre se puso en escena El proceso, versión transmedia de Belén Santa-Olalla del texto de Kafka. La semana pasada, Eduardo Velasco dirigió la primera lectura del texto de La presa, cuarta obra de Factoría Echegaray, que se estrenará en febrero. Souvenir, de Pablo Díaz Morilla, será el quinto montaje en ponerse a caminar, y los nuevos proyectos escogidos de la segunda convocatoria, que se escenificarán también durante 2017, se anunciarán en breve.

Esta incubadora es el mejor ejemplo de la intención de los teatros Cervantes y Echegaray de Málaga de asumir el hecho escénico como algo creativo, vivo, pegado a sus protagonistas y en constante diálogo con el público al que va dirigido. Factoría Echegaray se presentó a la ciudadanía en febrero de este año, en pleno Festival de Teatro de Málaga. Nacida de la convergencia de una iniciativa previa de producción propia de los teatros municipales y de la Moción institucional relativa a la elaboración de un modelo cultural de las artes escénicas en Málaga, que daba voz a toda la profesión malagueña a través del colectivo TEMA y que fue aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento del 30 de noviembre de 2015, la nueva Factoría Echegaray ha recorrido muchos pasos en pocos meses: en febrero se abrió la primera convocatoria de proyectos, a finales de mayo un comité integrado por profesionales de todo el país seleccionó los cinco primeros, y en julio se empezaron a armar las audiciones para elegir sus elencos. La segunda convocatoria de proyectos se cerró el pasado 16 de diciembre.

Los proyectos de Factoría Echegaray pueden provenir de cualquier lugar, aunque su montaje se realiza con intérpretes malagueños o residentes en la ciudad, con lo que se cumple uno de los principales objetivos estratégicos de los teatros municipales: la promoción del tejido escénico local.