Natalia Dicenta: «Lo que me gusta es comunicarme con la gente sobre un escenario»

Natalia Dicenta es actriz de teatro, y quizá una de las más reconocidas del panaroma nacional en los últimos 20 o 30 años. Por tanto, su presencia en el Festival de Teatro de Málaga, a priori, no debería sorprender. Sin embargo, cuando mañana se suba a las tablas del Teatro Cervantes a las 19 horas no lo hará en calidad de actriz, sino de cantante. «Estoy sorprendida pero contenta», asegura Dicenta, que explica que ha estado en el Cervantes muchas veces presentando ficciones y personajes ante un público fantástico. Sin embargo, hace ahora tres años presentó 'Colours', su primer trabajo discográfico editado en el que mezcla varios estilos con un sonido 'jazzero' como base. «Desde que saqué el disco quería actuar en el Festival de Jazz de Málaga, y hablando con los programadores he entendido que han hecho un lazo bonito para asociar, dentro de un festival de teatro, a una actriz que dará un concierto de jazz», dice con una sonrisa.

Para la artista, venir a Málaga, a fin de cuentas, «era el verdadero objetivo». «Yo confío en el criterio de Juan Antonio Vigar, pero debo decir que no tengo ningún texto preparado, solo voy a cantar, y mis músicos son fantásticos, pero no son actores. Así que esta vez, esta actriz que tantas veces ha hecho teatro en el Cervantes, ahora va a cantar jazz», apunta.

Dicenta aprovecha para hablar con algo más que cariño de 'Colours', un trabajo al que considera un «sueño hecho realidad». «A mi lo que me gusta es subirme al escenario y comunicarme con la gente, porque me considero una buena comunicadora de emociones. Puede ser con una obra de teatro o un concierto, contando historias cantando, y creo que la gente es feliz, antes, durante y después del recital, y eso es lo importante», afirma.

Natalia y Margo

En su faceta como actriz, Natalia Dicenta ha participado en producciones como 'Eva el desnudo', esa obra que en el cine protagonizaron Anne Baxter y Bette Davis como Margo Channing, una actriz que pasa los 40 años y siente que el ocaso está cerca ante la ausencia de papeles para mujeres de esa edad. «Entiendo la relación, aunque no creo que me esté reiventando en cantante por esta cuestión», señala Dicenta.

«Este disco es algo que la gente me pedía desde que comencé a cantar en el año 1998», matiza, aunque sí es cierto que llegó en el momento que tenía que llegar, en mi madurez como actriz, pero también como cantante». Pese a ello, no esconde la realidad de que, «como mujer y actriz madura», los papeles van desapareciendo. «Margo Channing sigue estando de actualidad, a lo que hay que sumar que la sociedad sigue siendo bastante sexista y misógina. Cuando la mujer llega a los 50 desaparecen, y en este oficio al que me dedico -expuesto y de cara al público-, la confirmación se tiene cuando uno ve los repartos en el cine o en las series. Hay excepciones como Carmen Machi o Emma Suárez, pero las mujeres desaparecen», sentencia.

Puede no sentirse reiventada, pero lo cierto es que Natalia Dicenta será este fin de semana la guinda al Festival de Teatro. Una actriz madura que ha centrado esta fase de su vida en cumplir un sueño llamado 'Colours'.