Manuel Alcántara: «No me gusta ir al médico, pero los médicos sí vienen a mí»

Ostenta el título de decano de los columnistas españoles, rara vez ha faltado a su cita diaria con los lectores, pero ahora Manuel Alcántara necesita «un pequeño respiro». «No es aconsejable coger un resfriado a mi edad», asegura el maestro al otro lado del teléfono, con cierta resignación. El poeta y articulista, que la semana pasada celebraba su 89 cumpleaños con amigos y compañeros de profesión, se despide temporalmente de su columna diaria en la contraportada de SUR y los periódicos de Vocento para recuperarse. «Confío en reponerme pronto», añade.

Pese al cansancio y el reposo obligado, Manuel Alcántara no pierde su fina ironía y esa capacidad para jugar con las palabras de la que hace gala en sus textos. «No me gusta ir al médico, pero los médicos sí vienen a mí», declara. Cuenta que en la próxima semana tiene prevista varias citas médicas que ocuparán su agenda. «Por eso no estoy en la mejor disposición para escribir todos los días, después de haber escrito 22.000 artículos en la prensa española, que tampoco es para quejarme», puntualiza el poeta y articulista.

Gran conocedor del refranero español, el maestro encuentra al instante una frase de la sabiduría popular que se ajusta a su situación: «Hay uno que dice que quien salva enero, salva el año entero». Pero acto seguido, Alcántara le añade su inconfundible toque personal: «Yo no aspiro a vivir un año entero, solo a estar vivo al día siguiente», especifica.

Dice el poeta y articulista que no quiere «alarmar» a sus lectores –a todos aquellos que acostumbran a empezar a leer el periódico por la última página– y confía en que la recuperación será cuestión de «unos días». Ahora es el momento de descansar y coger fuerzas, en compañía de su familia.

Manuel Alcántara no acude ya hoy a su habitual encuentro con estas páginas para escrutar la actualidad diaria a través de las palabras. Pero hay costumbres que ni un resfriado puede cambiar. «Hoy (por ayer) hay boxeo en la televisión, así que esta noche lo verá», asegura su hija.