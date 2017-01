LA SUSPICACIA VS. EL RAZONAMIENTO

Hubo un tiempo en el pasado siglo la hegemonía de la credibilidad informativa la depositaban, quienes disponían de un nivel cognitivo deficiente, en Su Majestad 'La Radio'. La heredera fue la televisión y hoy día se disputan ese trono con Internet, que parece estar ganando la batalla, porque ahora todo está expuesto en las redes. En ese campo de exposición y batalla permanente, se desarrolla el diálogo entre dos vecinos de una comunidad de vecinos, uno de los cuales ha sido señalado en la red como judío y lo ha descubierto la esposa de otro vecino que, por amor supuestamente, la ha convertido en la delegada en la Tierra de la Biblia cibernética. La controversia entre ambos vecinos se establece cuando a demanda del matrimonio internauta, el vecino judaico, que se confiesa agnóstico, intenta desmontar los prejuicios del matrimonio vecino y los recelos que solo podrán cambiar cuando la erudición sobre el tema les aporte un conocimiento no sesgado sobre la religión, cualquiera que fuere esta y los hombres y mujeres clasificados como tales, sin tener en cuenta que cada ser humano tiene derecho a su propio albedrío, por muchas fatuas, mantras o encíclicas que dicten los oráculos de los dioses mediáticos. Esa es la temática de 'Ser o no' que escrita por Jean-Claude Grumberg y dirigida por Josep María Flotats, e interpretada por el propio Flotats como protagonista y Arnau Puig en el personaje del escéptico, vacío de criterio propio y prototipo de la estupidez de una humanidad fácilmente manejable. Diálogo que plasma una sociedad recelosa que se guía por clichés, mantras y mentiras con que algunos poderes políticos y mediáticos adoctrinan a seres más o menos predispuestos. Esto es lo que expone 'Ser o no' en un espacio escénico neutro (el vestíbulo del bloque), aunque podría ser en cualquier otro común sin sufrir merma ni la puesta en escena, ni las soberbias interpretaciones del maestro Flotats y de Arnau Puig en dos personajes diferenciados que marcan el significado de prototipo social y mental de cada uno.