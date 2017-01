Juan Pablo García le pone humor al drama de Palestina en su nuevo cómic, 'Vidas ocupadas'

Le propusieron un viaje. Y aunque era de trabajo, el dibujante y autor José Pablo García (Málaga, 1982) no pudo decir que no. El encargo consistía en visitar Palestina y los territorios ocupados para plasmar su visión de aquella realidad en un cómic. Un drama cotidiano y permanente que el autor de 'Las aventuras de Joselito' observa sin eludir la situación, pero con su característico humor. «He querido contar mi experiencia y lo que he visto, pero sin perder esa mirada divertida», explica el ilustrador, que asegura que de esta forma podía llegar a muchos lectores con una visión diferente a la que se ofrece habitualmente de este conflicto en los telediarios. El resultado lleva el título de 'Vidas ocupadas' (Dibbuks), que hoy se presenta en la Casa del Libro de Madrid.

Después de dar vida gráfica al niño prodigio de la canción y el cine español de los cincuenta, Joselito, y adaptar a una novela gráfica el clásico de Paul Preston 'La guerra civil española', José Pablo García confesaba ayer a SUR que le apetecía abandonar la historia para acercarse a una hecho actual y tan real como el de los territorios ocupados. El propio autor malagueño se convierte en personaje de este cómic para contar la vida cotidiana de los habitantes de Palestina desde Nablus hasta Gaza. «He huido de las visiones que dan los noticiarios para contar el día a día y explicar este problema de forma amena», añade.

El cómic 'Vidas ocupadas' cuanta con la colaboración de Acción Contra el Hambre y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ayudaron a que José Pablo García completara su viaje hasta llegar a Gaza. «Algunos periodistas tienen incluso problemas para llegar allí por los permisos, pero gracias a las organizaciones que nos acompañaban conseguimos entrar», explica García que, en lo visual, opta por la mezcla del blanco y negro con un tono anaranjado que traduce esa «calidez» del desierto y de los territorios ocupados.