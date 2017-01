Cuadros 'vendados' contra el frío en el museo de Brera, en Milán

Los visitantes que acuden estos días a contemplar las maravillas que custodia la Pinacoteca de Brera, uno de los mejores museos de pintura de Italia, se quedan sorprendidos al ver la especie de venda blanca que cubre algunas de las partes de sus obras. La 'Sacra Conversación' de Piero della Francesca, creación cumbre de este maestro del Renacimiento, luce esta suerte de apósito en una franja central y en otras zonas desperdigadas de su superficie.

En la misma situación están otros 40 cuadros de esta galería que cuenta en sus fondos con cuadros de Rafael, Caravaggio, Bramante, Modigliani, Bellini o Hayez: con 'tiritas' de papel japonés de restauración pegadas aquí y allá para evitar que se dañen los distintos estratos de pintura.

Más inquietante es aún la situación del 'Cristo en la Columna' de Bramante y las 'Historias de la vida de San Jerónimo' de Lazzaro Bastiani: han tenido que ser trasladados al taller de restauración porque se han levantado en algunas zonas, aunque los daños no son irreversibles.

La llamativa forma de garantizar la seguridad de los fondos de la Pinacoteca de Brera es fruto de la «tempestad perfecta» que ha vivido Milán estos últimos días, según explica el director de la institución, James Bradburne. El fuerte frío y el bajísimo nivel de humedad registrado en la capital lombarda colocó contra las cuerdas al sistema de acondicionamiento ambiental del museo, cuyos responsables tuvieron que alquilar a toda prisa cinco humidificadores móviles y repartirlos por las 38 salas para mantener una humedad idónea a la conservación de los cuadros. Van a seguir utilizándose hasta que cambie el tiempo o el sistema de la galería sea capaz de garantizar que no van a sufrirse daños.

Reacción inmediata

«Hemos reaccionado de inmediato retirando las obras en peligro. En la de Bramante había un ligero levantamiento en una zona que ahora ya está resuelto. No hay nada irreversible», tranquiliza Bradburne. «Ha sido una situación que no se da en 10 años. Al frío y al hielo podemos resistir, pero aquí se ha combinado con un ambiente excepcionalmente seco. Hemos actuado de forma preventiva y muy profesional. El aire exterior estaba tan seco que el sistema no tuvo la capacidad suficiente para mantener la humedad interna en la horquilla prevista», se excusa, recordando que en otros museos de Milán, Génova y Venecia se han vivido situaciones muy similares estos días.